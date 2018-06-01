Энергетики приняли участие в акции «Должны смеяться дети»

В помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» прошла акция «Должны смеяться дети» по сбору средств, которые переданы республиканскому социально-реабилитационному центру.

Энергетики откликнулись на просьбу центра, который занимается сопровождением семей в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Председатель профкома станции Анна Чащина от имени коллектива передала директору центра Марии Сергеевой собранные работниками 24 тысячи рублей и игрушки. Центр проводит разностороннюю работу, направленную на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Всего на учете состоит 270 семей, в которых воспитываются 690 детей. В честь Дня защиты детей 1 июня на площади Победы реабилитационный центр организует для курируемых семей тестирование, консультации и развлекательные мероприятия для детей.

«Благотворительные мероприятия в помощь реабилитационному центру мы проводим трижды в год – ко Дню защиты детей, Дню знаний и в Новый год. Оказать пусть небольшую, но искреннюю помощь детям, по силам каждому из нас», — сказала Анна Чащина, председатель профсоюзной организации ЯГРЭС.

Справка

Якутская ГРЭС — тепловая электрическая станция с газотурбинными установками, предназначена для электроснабжения жителей Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) (55% населения региона) и теплоснабжения города Якутска. Установленная электрическая мощность составляет 368 МВт, тепловая – 548 Гкал/час. Является единственной в мире газотурбинной станцией на вечной мерзлоте.

Якутская ГРЭС-2 – новая высокоэффективная теплоэлектростанция с использованием современных газотурбинных технологий. Установленная электрическая мощность первой очереди составляет 193,5 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

http://yakutskenergo.ru

Татьяна Габышева,

Специалист по связям с общественностью

Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»

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