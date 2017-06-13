Энергетики приглашают задать вопросы в прямом радиоэфире

В четверг, 15 июня, состоится прямой эфир на «СТВ-радио» с участием специалистов Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

В передаче будут затронуты темы учета и оплаты энергоресурсов, применения повышающего коэффициента, госповерки приборов учета. На вопросы радиослушателей ответят Ксения Погорельская, начальник отдела по работе с населением Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго», и Николай Бочков, заместитель начальника Якутского отделения Энергосбыта.

Начало передачи – в 12.15.

Вопросы принимают во время прямого эфира по тел.: 42-84-44.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.