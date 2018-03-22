Энергетики приглашают на Весенний хоккейный кубок ЯГРЭС

Энергетики приглашают всех любителей активного отдыха, зимних видов спорта и особенно хоккея на ежегодный весенний «Кубок Якутской ГРЭС», который состоится в предстоящие выходные!

Участие принимают четыре команды: команды Якутской ГРЭС, «Белые медведи», «Стерх» (Якутск) и «ЯкБор» (Борогонцы, Усть-Алданский улус). Хоккеисты обещают показать отличную захватывающую игру, которая не оставляет равнодушным никого и дарит прекрасное настроение. Приходите поболеть и насладиться азартными хоккейными схватками на льду!

Расписание игр:

24 марта, суббота:

09:00 – Белые медведи – ЯкБор

10:00 – Якутская ГРЭС – ЯкБор

11:00 — Белые медведи – Стерх

12:00 – ЯкБор — Стерх

25 марта, воскресенье:

10:00 — Якутская ГРЭС — Белые медведи

11:00 – Стерх — Якутская ГРЭС

11:45 – парад закрытия, церемония награждения.

Мы ждем вас на открытом ледовом корте — перед Якутской ГРЭС по адресу: ул. Кржижановского 2. Добраться туда можно на автобусах №№1, 6, 15, 19, 35, остановка «ГРЭС».