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2 августа 2018, 11:11
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Энергетики предупреждают: селфи на энергообъектах опасны для жизни

Нередко в погоне за «эффектной» фотографией якутяне используют в качестве обзорной площадки не только крыши высотных зданий и сооружений, но и действующие объекты электросетевого хозяйства. Мало кто из любителей подобного творчества задумывается о том, что именно эта фотография может стать последней в их жизни.

Сегодня мы расскажем можно ли делать селфи вблизи объектов электросетевого хозяйства.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев во время фотосъемки или видеосъемки, необходимо соблюдать основные правила энергобезопасности:

  1. По возможности избегайте нахождение вблизи электрических проводов, а также на территории охранных зон линий электропередачи (т.е. под проводами и на расстоянии от опор ВЛЭП ближе чем на 20 метров).

2.Обращайте внимание на знаки«Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьет!», «Высокое напряжение. Опасно для жизни!» и «Опасность поражения электрическим током» (чёрный треугольник с зигзагообразной стрелой на жёлтом фоне). Эти предупреждающие знаки указывают на то, что начинается охранная зона энергообъекта и нахождение посторонних лиц на ее территории может быть смертельно опасно.

3.Не набрасывайте на провода посторонние предметы, запускать вблизи них летательные аппараты, воздушных змеев и т.д.

  1. Постарайтесь пресечь попытки посторонних лиц забираться на опоры, проникать на территорию подстанций, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, зоны линий электропередачи.
  2. не ведите фотосъемку и видеосъемку на территории охранной зоны энергообъектов. Также обращаем ваше внимание на то, что использование моноподов («селфипалок») в разы увеличивает вероятность поражения электрическим током, даже если контакта с проводом или оборудованием, находящимся под напряжением, не было.

На территории охранной зоны энергообъектов запрещены любые действия, в том числе и фотографирование. Помните, ни в коем случае нельзя проникать в охранную зону, тем более использовать действующие объекты в качестве обзорной площадки.А фотографироваться с объектами электросетевого хозяйства можно, используя их как общий фон.

«Энергетики ведут постоянную работу по предупреждению энерготравматизма среди взрослых и детей. Нужно, чтобы и родители напоминали детям несложные правила энергобезопасности. Расскажите им, что такое электрический ток, объясните, что несмотря на свои положительные свойства,электричество может быть опасным для жизни. Обсудите, почему им запрещено открывать дверцы распределительных щитов в домах и подъездах, а также играть на территории энергобъектов. Детям постарше напомните о том, что ни одна фотография не стоит здоровья и жизни», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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