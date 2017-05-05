Энергетики поздравляют якутян с Днем Победы!

Дорогие ветераны – участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, дети войны! Уважаемые якутяне!

От имени многотысячного коллектива энергетиков Якутии и от себя лично искренне поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы!

72 года отделяют нас от 9 мая 1945 года – величайшего дня в кровопролитной войне советского народа с гитлеровским фашизмом. Эта дата по праву относится к самым тожественным и величественным страницам истории нашей страны.

В летопись Великой Отечественной войны яркими строками вписаны героизм и мужество якутян, воевавших на ее фронтах. Сменяются весны и поколения, но Победа как символ мира и национальной гордости, воинской славы, остается в наших сердцах. Мы никогда не забудем этот подвиг и тех, кто погиб, защищая свою Родину, кто не дожил до сегодняшних дней. Мы гордимся тем, что за проявленную доблесть тысячи наших земляков были удостоены орденов и медалей.

Дорогие ветераны! Ваша беззаветная любовь и преданность Отечеству, стойкость и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия и сегодня служат примером для молодежи. В этот светлый и памятный день мы низко склоняем голову перед вашим великим подвигом в годы войны и послевоенный период, когда нашу Родину пришлось восстанавливать из руин.

Энергетики желают вам крепкого здоровья, семейного благополучия и еще много поводов для радости! Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые родные люди на мирной земле! С праздником!

И. о. генерального директора ПАО «Якутскэнерго»

А. С. СЛОИК