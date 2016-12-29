Энергетики ответили на вопросы радиослушателей

В День энергетика на радио НВК «Саха» состоялся прямой эфир по актуальным вопросам энергоснабжения.

Радиослушатели получили ответы на вопросы, касающиеся учета, начислений и оплаты электрической, как изменился порядок начисления пени за просрочку оплаты потребленных энергоресурсов для потребителей-должников, о работе касс в первые дни нового года и многие другие.

В передаче участвовали главный инженер Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Виктор Марков и главный специалист Якутского отделения Энергосбыта Николай Бочков.

Полностью радиопередачу можно прослушать в записи на сайте «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/video-in-detail.php?ELEMENT_ID=23782500