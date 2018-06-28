Энергетики оперативно восстановили электроснабжение заречных районов Якутии

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» завершил восстановительные работы в Амгинском и Усть-Майском районах, чье электроснабжение было нарушено 28 июня в следствии отключения магистральной линии электропередачи «Чурапча-Сулгача». В настоящий момент электроснабжение указанных районов полностью восстановлено по постоянной схеме. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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