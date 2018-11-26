Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Западной Якутии

Энергетики Западных электрических сетей оперативно восстановили электроснабжение населённых пунктов Западной Якутии. 26 ноября в 16.06 произошло аварийное отключение ВЛ 220 кВ Л-222 «Светлинская ГЭС -Районная», вследствие чего без электроснабжения оставались населенные пункты Мирнинского, Олёкминского, Сунтарского, Нюрбинского районов. В 16.17 линия включена в работу. В 16.09 отключились ВЛ 220 кВ Л-212 «Районная — Мирный»; и Л-241 «Районная — Сунтар». В зону ограничения население не попало.

Обе линии введены в работу. Источник: Пресс-служба ЗЭС ПАО "Якутскэнерго"

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