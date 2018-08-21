Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Якутске

Специалисты Центральных электрических сетей Якутскэнерго в оперативном порядке восстановили электроснабжение потребителей нескольких кварталов города Якутска, прерванное по вине сторонней организации. Энергетики устранили повреждение кабельной линии, в 14:31 полностью восстановлено электроснабжение потребителей части улиц Дзержинского, Богатырева, Петра-Алексеева, Лермонтова. Напоминаем, 20 августа, в 11:49 в результате вмешательства третьих лиц в работу энергообъекта произошло отключение линии с подстанции «Восточная». Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей.

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