Энергетики оперативно восстановили электроснабжение большей части потребителей центральных районов Якутии

15 июля в Якутии в результате сложных погодных условий и технологических нарушений произошел ряд отключений электроэнергии в населенных пунктах Томпонского, Амгинского, Усть-Майского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Таттинского районов. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение большой части потребителей, продолжаются ремонтные работы на линии электропередачи, которая находится в трудноступной болотистой местности.

Сегодня, 15 июля, в 05:57 произошло отключение линий электропередачи «Чурапча-Хандыга» и «Хандыга – Джебарики-Хая», в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Томпонского и Таттинского улусов. Благодаря оперативным действиям энергетиков через 20 минут — в 6:16 линия включена в работу и полностью восстановлено электроснабжение потребителей.

В результате технологического нарушения на линии «Нижний Бестях – Павловск – Хаптагай» в 7:50 было прекращено электроснабжение части потребителей населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Энергетики ведут восстановительные работы.

В 15:07 в результате сильных гроз и штормового ветра под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского улусов. Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам, в 15:47 все потребители были запитаны.