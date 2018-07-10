Энергетики оперативно устранили последствия урагана в Хоро

7 июля гроза с сильным шквальным ветром 22-28 м/с привела к многочисленным обрывам и повреждениям линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, осуществляющей электроснабжение с. Хоро Верхневилюйского района.В общей сложности ураган повредил 12 опор и более 4 км проводов.

В ликвидации последствии стихии принимают участие две бригады Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей, направлена вся необходимая тяжелая техника.

Благодаря оперативным действиям энергетиков ЗЭС в короткие сроки было восстановлено электроснабжение всех потребителей с. Хоро. Ремонтные работы продолжаются.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.