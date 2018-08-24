Энергетики обновляют электросети в Таттинском улусе Якутии

Энергетики проводят оптимизацию электрических сетей в Таттинском улусе Якутии, в том числе в населенных пунктах, которые пострадали от паводка нынешней весной.

«Безопасное и качественное обеспечение потребителей энергоресурсами – главный приоритет нашей работы, — рассказывает генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик. – Разрушительный паводок в мае нанес существенный ущерб нашим энергообъектам, но мы не только ликвидировали его последствия, но и повысили надежность энергоснабжения жителей района».

На участке Уодай в селе Чымнайи энергетики Таттинского РЭС Центральных электрических сетей отремонтировали 6 опор линии напряжением 0,4 кВ, установили 14 промежуточных опор на линии 10 кВ, провели монтаж и перетяжку проводов.

На участке Урун-Хая специалисты в незатопляемой местности установили новую комплектно-трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, 14 новых опор распределительной линии с перетяжкой провода. К новым электросетям уже подключено два потребителя.

На удаленном участке Чаран теперь возможно подключение объектов к электрическим сетям в рамках договоров технологического присоединения.

Кроме того, специалисты установили разъединитель РЛНД-10 кВ на высоковольтной линии «Чимнайи» для обеспечения надежным электроснабжением участков Теплица и Трофима Иванова села Харбалах.