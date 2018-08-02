Энергетики обеспечили резервным электроснабжением отдаленный летник Амгинского улуса

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»завершил работы по восстановлению электроснабжения Амгинского улуса, нарушенного вследствие высокого половодья в мае 2018 года. В понедельник 30 июля для обеспечения электроэнергией потребителей труднодоступного летника сельскохозяйственного производственного кооператива «Соморсун» энергетики доставили в малозаселенную местность дизельную электростанцию классом напряжения 0,4 кВ. «К началу зимнего периода наша задача заключается в том, чтобы обеспечить население электричеством по постоянной схеме», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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