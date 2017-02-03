Энергетики и муниципальные власти Якутии ведут совместную работу по снижению задолженности населения

В течение 2016 года муниципальные комиссии провели работу с более чем 6 тыс. граждан, которые имеют долги перед ПАО «Якутскэнерго».

Муниципальные комиссии по работе с гражданами-должниками созданы согласно Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) №580 от 23.12.2010 г. Документ предусматривает меры по повышению собираемости платежей населения за коммунальные услуги. В течение года комиссии, в состав которых входят и энергетики, действовали в населенных пунктах практически всех улусов и районов, находящихся в зоне обслуживания «Якутскэнерго». По итогам работы комиссий в прошлом году жители республики погасили в общей сложности порядка 8 млн рублей, также с гражданами заключены соглашения о рассрочке выплаты задолженности.

— Погашенная в результате работы комиссии задолженность – итог усилий большого, кропотливого труда представителей органов власти на местах, и энергетиков, – отмечает директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Наталья КОРЯГИНА. – Вопросы снижения задолженности населения за коммунальные услуги являются одними из самых острых и сложных, сопряженных со множеством факторов, в том числе и социальных. Эти проблемы требуют системного, комплексного подхода. Отрадно, что местные власти поселений уделяют данной проблеме особое внимание.

Наиболее активно муниципальные комиссии действуют в населенных пунктах Амгинского, Горного и Чурапчинского улусов. Представители органов местного самоуправления держат на особом контроле вопросы оплаты задолженности социально незащищенных категорий населения, а также по жилью, предоставленному детям-сиротам, заключения соглашений о реструктуризации долгов и т.д. Также налажена деятельность муниципальных комиссий в поселениях Олекминского, Мирнинского, Нюрбинского, Вилюйского районов.

В то же время недостаточно внимания уделяется проблеме снижения задолженности населения за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алданского, Усть-Майского, Верхневилюйского районов, г. Якутска.

— Хотелось бы призвать глав муниципальных поселений, где комиссии действуют не в полную силу, активизировать совместную работу с энергетиками, – говорит Наталья Корягина. – Снижение задолженности, повышение платежной дисциплины потребителей – наша общая задача. От своевременной оплаты потребленных энергоресурсов напрямую зависит обеспечение надежного энергоснабжения, что имеет особое значение в условиях нашей северной республики.