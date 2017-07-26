Энергетики готовы восстановить электроснабжение в жилом доме Якутска

После устранения управляющей компанией последствий пожара энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» готовы в кратчайшие сроки подключить семью, проживающую по адресу Лермонтова, 74, к электроснабжению.

Поврежденные пожаром внутренние домовые электросети подключать к внешнему электроснабжению категорически запрещено в связи с тем, что значительно возрастают риски возникновения замыканий, которые могут повлечь за собой очередное возгорание. В подобных ситуациях управляющая компания устраняет последствия возгораний и предоставляет соответствующую документацию сетевому предприятию. В данном случае вопрос должен быть урегулирован УК «Теплоэнергия».

«Электроснабжение в жилом доме будет восстановлено. Для этого управляющей компании необходимо как можно скорее заменить и отремонтировать внутридомовые сети и предоставить энергетикам акт о готовности к подключению», — отметил заместитель главного инженера Центральных электрических сетей Дмитрий Шувалов.

Напоминаем, жильцы дома по улице Лермонтова, в котором в ночь с 22 на 23 июля возник пожар, вернулись в свою квартиру. Потребители уже четвертые сутки вынуждены обходиться без электричества.