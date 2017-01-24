Энергетики доставят в с. Андрюшкино 590 т топлива

АО «Сахаэнерго», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», обеспечивает доставку топлива для нужд дизельной электростанции п. Андрюшкино Нижнеколымского улуса. Нестандартная ситуация возникла здесь в связи с переносом срока открытия автозимника по маршруту Черский – Андрюшкино из-за аномально теплой погоды и небывалых снежных осадков.

С 21 января энергетики приняли решение снять ограничение электроснабжения, на сегодняшний день подача электрической энергии в с. Андрюшкино осуществляется в полном объеме. Ранее в целях экономии запаса топлива до официального открытия автозимника с 14 января 2017 г. в селе были введены ограничения подачи электроэнергии.

На сегодняшний день, на дизельной электростанции (ДЭС) Андрюшкино запас топлива составляет более 66 т при суточном расходе 2,374 т, этого достаточно для работы станции до середины февраля 2017 года. В изолированном Андрюшкино запас угля заканчивается и у коммунальной службы. Население активно пользуется бытовыми электрообогревателями, что существенно сказывается на электропотреблении и сверхнормативном расходе топлива на ДЭС.

Энергетики планируют завезти в с. Андрюшкино топливо общим объемом 590 тонн, необходимые для работы станции до открытия автозимника следующего года. Для завоза топлива требуется обязательное открытие автозимника Черский – Андрюшкино, так как запасы для обеспечения завоза и транспорт АО «Сахаэнерго» находятся в п. Черский.

В случае отсутствия автозимника Черский – Андрюшкино в качестве альтернативного варианта прорабатывается вопрос организации завоза топливных ресурсов на ДЭС Андрюшкино с перевалкой на ДЭС п. Аргахтах со Среднеколымской нефтебазы. Из Аргахтаха топливо в бочкотаре может доставляться вездеходной техникой.

Источник: Пресс-служба АО «Сахаэнерго»