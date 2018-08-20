Энергетики доставят трансформатор в Горный улус

Энергетики Центральных электрических сетей восстанавливают электроснабжение части потребителей Горного района Якутии. В течение дня по временной схеме будет обеспечено питание населенных пунктов от дизель-генераторов Сахаэнерго. Кроме того, на подстанцию «Бердигестях» из Хангаласского улуса доставляют многотонный трансформатор с подстанции «Мохсоголлох». Работники Бердигестяхского района электрических сетей демонтируют вышедшее из строя оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Бердигестях». В настоящее время устанавливаются причины нарушения работы подстанции. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей.

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