Энергетики доставят оборудование в отдаленные села Западной Якутии

Якутскэнерго направляет оборудование и материалы, необходимые для технологического присоединения новых потребителей к Западным электрическим сетям компании на севере Мирнинского района, в Ленском и Олекминском районах и Вилюйской группе.

Для доставки грузов в подразделения, находящиеся в вилюйской группе районов, водителям приходится преодолевать 600 км по федеральной автодороге «Вилюй», две понтонные и пять паромных переправ. Далее из г. Вилюйск груз отправляется по селам для обеспечения работ по техприсоединению потребителей.

«Транспортировка материалов в районы ЗЭС продлится до конца навигации 2018 года, – отмечает генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик. – Всего в структурные подразделения ЗЭС доставят порядка 1000 тонн груза. Мы делаем все, чтобы обеспечить потребителей в каждой, даже самой удаленной точке республики качественным бесперебойным энергоснабжением».

АО «Энерготрансснаб» (дочернее предприятие Якутскэнерго) и собственный транспорт ЗЭС доставит во все энергорайоны ЗЭС трансформаторные подстанции, одностоечные опоры из пропитанной сосны, железобетонные изделия, линейно-цепную арматуру и самонесущий изолированный провод.

При благоприятной гидрологической обстановке в перевозке грузов участвует самоходный паром СПЖ-117, принадлежащий Нюрбинскому РЭС ЗЭС. В навигацию 2018 года паром совершает рейсы по реке Вилюй, доставляя оборудование в отдаленные сетевые участки предприятия.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.