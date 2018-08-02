Энергетики держат на контроле ситуацию в поселке Берег-Юрдя Оймяконского района

Специалисты Оймяконского РЭС АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго»») работают в режиме повышенной готовности в условиях чрезвычайной паводковой ситуации, сложившейся на территории Оймяконского района Якутии. 2 августа 2018 года энергетики восстановили электроснабжение потребителей в поселке Берег-Юрдя, нарушенное половодьем.

Напомним, в последних числах июля в Оймяконском районе прошли сильнейшие ливни, которые вызвали выход реки Индигирки из берегов. В результате паводка 1 августа 2018 года в селе Оймякон произошло падение трех опор линии электропередачи, под ограничение попали 49 жилых дома, детский сад, клуб и котельная поселка Берег-Юрдя.

Сразу же после происшествия для восстановления электроснабжения по временной схеме специалисты Сахаэнерго оперативно доставили в населенный пункт резервную дизельную станцию мощностью 60 кВт, выделенную дочерним обществом Якутскэнерго АО «Теплоэнергосервис».

2 августа 2018 года в 14.39 ч. резервная дизельная станция была запущена в работу, электроснабжение в поселке восстановлено. Ограничений по электроснабжению отсутствуют, запас топлива 400 литров. На данное время персоналом ведутся работы по восстановлению поврежденных опор ЛЭП.