Энергетики ЦЭС восстанавливают электроснабжение двух районов

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проводит работы по восстановлению электроснабжения потребителей Таттинского и Томпонского районов республики, прерванного в результате технологического нарушения.
Сегодня, 28 июня, в 05:23 произошло отключение ВЛ 110 кВ линии 112 «Чурапча-Хандыга». Для обеспечения потребителей электроэнергией введены в работу резервные дизельная электростанция «Хандыга» и передвижная автоматизированная электростанция «Ытык-Куель». Большей части потребителей подано напряжение по временной схеме.
В данный момент бригады энергетиков производят осмотр отключенного участка линии, которая находится в труднодоступной зоне.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.