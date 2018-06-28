Энергетики ЦЭС восстанавливают электроснабжение двух районов

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проводит работы по восстановлению электроснабжения потребителей Таттинского и Томпонского районов республики, прерванного в результате технологического нарушения.

Сегодня, 28 июня, в 05:23 произошло отключение ВЛ 110 кВ линии 112 «Чурапча-Хандыга». Для обеспечения потребителей электроэнергией введены в работу резервные дизельная электростанция «Хандыга» и передвижная автоматизированная электростанция «Ытык-Куель». Большей части потребителей подано напряжение по временной схеме.

В данный момент бригады энергетиков производят осмотр отключенного участка линии, которая находится в труднодоступной зоне.