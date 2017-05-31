«Энергетик» готов к приему детей

В течение всего мая якутские энергетики готовили свой летний оздоровительный лагерь «Энергетик», что на 16 км Покровского тракта неподалеку от Якутска к новому летнему сезону.

Благоустраивать территорию и наводить порядок в зданиях накануне открытия лагеря и заезда первой смены традиционно приехали представители всех трудовых коллективов структурных предприятий энергохолдинга. Так энергетики ЯГРЭС, ЯТЭЦ, ЦЭС, АО «ЯЭРК», АО «Энерготрасснаб» и исполнительной дирекции «Якутскэнерго» благоустраивали жилые корпуса и прилегающие территории. Сотрудники Центра развития ребенка «Якутскэнерго» подготовили к работе столовую и территорию от фонтана до места проведения общей линейки. Коллективу АО «Сахаэнерго» досталась уборка территории вокруг душевых, клуба, расстановка стульев, скамеек. Теплоэнергетики из АО «Теплоэнергосервис» с огромным удовольствием занимались спортивными площадками и выравниванием футбольного поля.

Энергетики всегда с удовольствием помогают администрации детского учреждения в наведении порядка, приобретают спортивный инвентарь для ребятишек. Ведь замечательный энергетический лагерь – любимое место отдыха детей. Ежегодно в «Энергетике» отдыхает более 500 девчонок и мальчишек из разных уголков нашей республики.

Побывать здесь и даже поработать руками в радость еще и потому лагерь расположен в красивейшей лесной зоне среди многолетних сосен, и дышится здесь после душного города легче и свободнее. Чудесное место с особой энергетикой!

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.