Энциклопедия «Животные Якутии» от «Бичик» удостоена высокой награды всероссийского конкурса «Малая Родина»

Энциклопедия «Животные Якутии» Национального издательства «Бичик» получила диплом финалиста в номинации «Увлекательное краеведение» на всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». Церемония награждения прошло в книжном фестивале «Красная площадь. Регионы России» 4 июня в Москве.

В красочно иллюстрированной энциклопедии «Животные Якутии» собраны сведения о животных, населяющих огромную территорию Якутии – края вечной мерзлоты. Выпуск книги приурочен к Году экологии в России в 2017 году.

Энциклопедия состоит из 7 разделов, охватывает основные классы царства животных: бабочки, жуки, пресноводные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.

В ней дается не только краткое морфологическое описание вида, его образа жизни, распространения на территории Якутии, но и приводятся интересные факты из жизни животных, искусственного заселения вида на территории республики, сведения об эндемиках, исчезающих и малочисленных видах, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и другие материалы познавательного характера.

Названия видов представлены на русском и якутском языках. В конце книги помещен именной указатель, который позволит читателю быстро и легко найти конкретный интересующий вид. Над текстом работала авторская группа ученых и сотрудников Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Института естественных наук и Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова.

Одной из главных достоинств издания является обилие ярких и великолепных фотографий, наглядно показывающих жизнь животных, приспособленных и адаптированных к экстремальным условиям Якутии.

Внимательно перелистав книгу, каждый читатель отправится в увлекательное путешествие в удивительную и загадочную Якутию.

Энциклопедия, несомненно, станет прекрасным подарком к празднику, займет достойное место в домашней библиотеке, послужит незаменимым справочником, поскольку содержит самые последние, самые новые сведения о животном мире Якутии!

