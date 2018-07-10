Елена Кузнецова: Айсен Николаев делает акцент на открытость власти

С 2014 года по инициативе Айсена Сергеевича НИКОЛАЕВА в столице Якутии реализуется проект «Народный бюджет».

Как пояснила заместитель главы ГО «г.Якутск» Елена КУЗНЕЦОВА, в Айсен Николаев основной акцент в управлении городом делал на максимальное вовлечение населения в процессы принятия решений:

«Проект «Народный бюджет» внедрялся не только как механизм инициативного бюджетирования, но и как способ взаимодействия горожан с муниципалитетом в вопросах развития городской инфраструктуры, социальных проектов, территориального общественного самоуправления. При этом, если сейчас понятие инициативного бюджетирования у нас в стране на слуху и механизмы непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения используются достаточно часто, в 2014 году это была новая практика и Якутск был своего рода первопроходцем».

Так, за 2014-2017 годы поступило 952 заявки от активных горожан, реализован 171 социально значимый проект, в том числе было построено 24 площадки, благоустроено 35 общественных пространств, снято семь художественных фильмов, издано семь книг и многое другое. Всего на поддержку народных инициатив было направлено 108 415 653,22 руб., вклад граждан и спонсоров составил более 53 128 937,52 руб., общая стоимость проектов – 161 544 590,74 руб.

Реализация проекта, по мнению Елены Анатольевны, показывает мультипликативный эффект, проявляющийся в социальной, инфраструктурной и экономической сферах.