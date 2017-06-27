26 июня Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Елена Голомарева провела личный прием граждан.

Первыми обратилась семья из шести человек, пятеро из которых инвалиды 1 и 2 группы. Семья просит оказать содействие в улучшении жилищных условий, так как они проживают в доме барачного типа. После прямой связи с Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), вопрос о выделении квартиры был взят на особый контроль.

В ходе личного приема были положительно решены обращения по вопросам выделения путевок в санатории Республики и за ее пределами, госпитализации в Гериатрический центр Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), обеспечения местом в детском саду для ребенка одинокой матери, продления опеки над несовершеннолетним ребенком, мать которого пропала без вести.

По всем обращениям граждан будет проведена тщательная работа, направлены запросы в соответствующие инстанции.