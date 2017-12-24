Елена Голомарева отмечена Благодарственным письмом Андрея Турчака

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и эффективную работу в Региональной Общественной приемной председателя партии Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Саха (Якутия) Елена ГОЛОМАРЕВА отмечена Благодарственным письмом временно исполняющего полномочия секретаря Генерального совета партии «Единой России» Андрея ТУРЧАКА.

Андрей Анатольевич лично вручил Благодарственное письмо Елене Христофоровне во время совещания с руководителями региональных Общественных приемных в рамках XVII Съезда партии «Единая Россия» в г.Москва 22 декабря.

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель Секретаря ЯРО Партии «Единая Россия» Елена Голомарева возглавляет Общественную приемную с первых дней ее работы, с 2008 года.

В общественной приемной ведутся личные приемы граждан депутатами всех уровней – членов фракций «Единая Россия»: депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутаты Якутской городской думы. Также личные приемы ведут члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – члены партии «Единая Россия», члены Регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия». comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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