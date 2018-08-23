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Елена Аммосова: Мое второе имя — энерджайзер

Елена Аммосова — финалист социального конкурса «Битва блогеров». В детстве Лена терпеть не могла кукол. Любимой игрушкой у нее был мяч. Она обожала все игры с мячами: футбол, волейбол и баскетбол. Но это «пацанство» нисколько не помешало ей стать одной из самых заботливых и любящих мам нашего города. У Лены сейчас самый добрый блог, посвященный материнству, который весьма популярен в Инстаграме.  

— Лена, расскажи, пожалуйста, о своей семье.

— Моя мама работала бухгалтером. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, а отец — журналист. Он был редактором газеты «Киин куорат». У меня два брата, они старше меня на 10 и 8 лет. Я самая младшая и единственная дочь в семье.

— Как училась в школе, какие предметы любила? 

— Училась я в 26-й школе. Отличницей и хорошисткой не была. Любила хип-хоп культуру. Читала рэп. У нас была группа под названием «Трилогия». Также я часто выступала ведущей на различных мероприятиях, концертах. Сама была организатором таких мероприятий, как: «Summer hip-hop», «Аллейрон», «Black&White» и многие другие. Еще неплохо играла в сокс. Ходила в ДЮСШ на секцию по волейболу.

— О чем был твой рэп?

— Смешно сейчас вспоминать, но большинство — о любви. Хотя сама я этого чувства тогда не испытывала (смеется). Читала о каких-то проблемах, об экологии города, типа, «не надо тут мусорить». Это было в 7-8 классах. Мило, наивно.

— Какая ты? Можешь себя описать?

— Я 100% дева. Дева больше других знаков Зодиака стремится к совершенству во всем. Я всегда стремлюсь быть лучшей версией себя. Люблю порядок во всех сферах своей жизни. Я — фанат списков, планов и графиков. Трудолюбивая и дисциплинированная. Считаю, что я очень отзывчивый человек. Думаю, все лучшее во мне я понемногу переняла у родителей.

— Приходилось ли сталкиваться с трудностями в жизни?

— Трудности есть у всех. И у меня их в жизни было много. Одним из самых сложных моментов в жизни была смерть отца. Потом болезнь мамы. Наверное, у всех в жизни есть какие-то проблемы. Но я не тот человек, который рассказывает об этом. Я считаю, что все свои проблемы лучше держать при себе. Желания делиться ими с другими людьми у меня не возникает. Только с самыми близкими. Но, будучи журналистом, я люблю слушать других людей, об их проблемах. Мне нравится искать решение, помогать людям.

— Кстати, почему ты стала журналистом?

— Мне эта тема близка с детства, но я всю жизнь мечтала стать артистом. Однако в год моего поступления почему-то не было набора в Арктический институт, куда я хотела. Тогда я решила поступить на факультет журналистики. Сейчас о своем выборе не жалею. Работаю по профессии в пресс-службе УФСИН.

— Какие воспоминания остались о студенческих годах?

— Я очень хорошо училась. Если в школе мне было как-то все равно, то в университете у меня была четкая цель — перевестись на плановое место. Я поступила на платное. Понимая, как тяжело будет маме, я не пропускала ни единой пары. Стала отличницей! На втором курсе я достигла своей цели. Всегда была активной. Сразу и не перечесть, чем занималась.

— В чем ты видишь смысл жизни?

— Во всем, что меня окружает: в родителях, семье, друзьях, работе. Я привыкла, что постоянно куда-то бегу, живу как белка в колесе. И мне это нравится! Мне нравится общаться с людьми, быть нужной и помогать всем тем, кому это необходимо. И если что-то из этого у меня забрать, это буду уже не я. Самое главное, давать окружающим тебя людям доброту, радость, любовь и другие хорошие чувства. Еще я вижу его в сохранении своего рода. Поэтому сейчас начала изучать свое фамильное древо. Мечтаю написать большую семейную книгу о предках.

— Смелый ли ты человек? Чего боишься?

— Да, вполне смелый. Если надо, могу спрыгнуть с парашютом. Даже первой. Не хочу делиться страхами. Я не боюсь за себя, боюсь за близких.

— Есть ли у тебя мечта?

— Мечтаю интересно жить. Чтобы у меня была большая счастливая семья. И чтобы никто из моих близких никогда не болел.

— Умеешь ли что-то делать руками? 

— Все умею! И готовить, и вышивать. На цитату из мультика про Простоквашино похоже. Я никогда просто так не сижу. Могу юбочку себе связать. Люблю готовить для своих близких. Мое второе имя — Энерджайзер.

— Самое большое достижение в жизни.

— Пока это мой сын – Айдар. Айылгаттан бэриллибит ураты дьогурдаах, талааннаах. (Имеет природные способности, природный дар, отметину). Сейчас это главный человек в моей жизни. Он везде и всегда со мной.

— Ты не боишься выкладывать его фото в соцсетях? Все-таки сглаз и прочее.

— Особенно у нас, у якутов (смеется). Я очень редко делюсь такими фотками. До положенного времени и вовсе никто чужой его не видел. Мои подписчики — это, в основном, такие же мамочки, очень добрые и позитивные.

— Расскажи о своей семье. 

— Моего мужа зовут Егор. В мужа влюбилась с первого взгляда. Подошла и сказала: «Привет! Ты — мой будущий муж». Он мне ответил: «Привет! А как зовут мою будущую жену?»

— Хобби.

— Путешествия, катание на сноуборде.

— Расставь по приоритету: Деньги, Власть, Любовь, Здоровье, Слава. 

— Любовь, здоровье, деньги, власть, слава.

— Приходилось ли тебе бороться с чем-то в жизни общества? 

— Я постоянно этим занимаюсь с самого детства. В рамках проекта «Битва блогеров» также сделано немало доброго. Например, мы с участниками проекта сажали деревья, провели множество благотворительных, социальных и патриотических акций. Но, на мой взгляд, самое полезное для общества нововведение, которого я добилась, это когда на первом этапе подняла вопрос об отсутствии комнат матери и ребенка в городе. То есть они были, но это скорее были единичные случаи. Эту акцию в социальных сетях поддержало огромное количество людей. Люди писали истории о том, как они попадали в неприятные ситуации и мечтали, как бы все изменилось, если бы такие комнаты появились повсеместно. Историй было очень много! После запуска этой акции я всерьез взялась за это дело: сходила в Минздрав с письмом, обратилась к городским властям, посетила крупные городские торговые и другие места, куда ходят мамы с грудничками. Сейчас эти комнаты появляются. Пусть и не везде, но начало положено. И не только в поликлиниках. В парке отдыха предпринимателями открыта комната. Она, правда, платная, но там есть подгузники, влажные салфетки, условия, чтобы не только переодеть, но и помыть и подмыть ребенка. Также в торговых центрах «Проспект» и «Азия» появились комнаты. Работа все еще продолжается. Я очень счастлива, что способствовала появлению таких комнат в Якутске. Нам, мамам, они очень нужны.

 Тебе очень нужна квартира?

— Я не ставила для себя цели — завоевать приз. Конечно, хочется иметь свою квартиру. Мне понравилась идея блогерской битвы, социальные вопросы и задачи. Поскольку я сама являюсь организатором подобных мероприятий, понимаю, что они нужны обществу. Хочу сказать организаторам и всем, кто меня поддерживает огромное спасибо.

Источник: Мария Сергеева.
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