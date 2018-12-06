Электроснабжение якутских поселков после аварии в Магадане восстановлено

Энергетики «Магаданэнерго» восстановили электроснабжение поселков Усть-Нера и Терють в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Поселки запитали по линии «Артык-Нера», для этого энергетики свернули ремонтные работы и включили ЛЭП. На это потребовалось 4 часа. Линию «АрГРЭС — Нера Новая» вывели в ремонт. Специалисты продолжают ее осмотр на предмет повреждений», — сообщили в «Магаданэнерго».

Напомним, около 3800 человек находились без света в Оймяконском районе Якутии вследствие аварии на высоковольтной линии в Магаданской области.

Свет в населенных пунктах погас из-за отключения линии электропередачи «АрГРЭС -Нера Новая». Резервная ЛЭП «Артык – Нера» в это время находилась в плановом ремонте.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых (около 3 800 человек) и промышленных потребителей в Оймяконском районе», — говорится в докладе о нарушении электроснабжения Минэнерго РФ.

Кроме электричества, в поселке ушло и отопление. Как сообщили в диспетчерской службе, теплоснабжение удалось возобновить.