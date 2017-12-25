Электроснабжение восстановлено в полном объёме: ГРЭС-1 и ГРЭС-2 работают в штатном режиме

В 18:20 часов 24 декабря персонал ПАО «Якутскэнерго» восстановил электроснабжение потребителей, прерванное в 17:55 в результате отключения 4-й машины на Якутской ГРЭС-2 после срабатывания защитной автоматики.

В результате частотной разгрузки отключилась линия 116, питающая Мегино-Кангаласский район и село Бердигестях Горного района.

Для восполнения мощности запущены установки на обеих станциях. Всего в настоящее время в работе 5 газотурбинных установок на ГРЭС-1 и 3 газотурбинные установки на ГРЭС-2. Дефицита мощности нет, ситуация штатная.

Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что в настоящий момент все потребители запитаны, электроснабжение полностью восстановлено, в том числе, в Мегино-Кангаласском и Горном улусах.