Электроснабжение вилюйской группы районов восстановлено

Ремонтные бригады «Якутскэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение вилюйской группы районов.

7 июля в 13.52 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ «Сунтар — Вилюйск». Причина — повреждение опоры в зоне обслуживания Сунтарского РЭС. Сразу после аварийного отключения были подключены резервные источники энергоснабжения: Вилюйская, Верхневилюйская, Нюрбинская ДЭС.

Силами двух бригад с привлечением спецтехники в кратчайшие сроки были обнаружено место повреждения и проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. В настоящее время линию выводят в резерв для опробования и производства переключений потребителей.

В зоне ограничения находятся жители 14 населенных пунктов Нюрбинского района с численностью населения около 9 тысяч человек, электроснабжение которых осуществляется по ВЛ 35 кВ «Маар» и ВЛ 35 кВ «Хампах».