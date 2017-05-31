Электроснабжение от дизельной электростанции в подтопленном селе Березовка восстановлено

Персонал АО «Сахаэнерго», структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго», подключил дизельную электростанцию (ДЭС) в с. Березовка Среднеколымского улуса. Ранее работа ДЭС была остановлена в целях сохранения оборудования, попавшего в зону подтопления. Уровень воды в притоке реки Колыма опустился до 990 см, при критической отметке 1000 см.

На время паводка энергетики приподняли пять дизель-генераторов в машинном зале. Вода не попала в них, но повредила кабельные каналы. Силовые кабели энергетики заменили 26 мая. Паводком также подтопило трансформаторную подстанцию — сейчас вода спала, работа подстанции возобновлена.

«Паводок на Яне идет в обычном режиме. 30 мая вскрылась река Алазея, вода прибывает в пределах допустимой нормы. Лед идет в районе сел Аргахтах, Сватай, (Среднеколымский улус). В рамках подготовки к паводку ранее были проведены работы по закреплению емкостей и энерголеса», – сообщил начальник отдела ГОиЧС АО «Сахаэнерго» Борис Сивцев.

В настоящее время в Березовке подключены все потребители, за исключением четырех домов, хозяева которых в отъезде. Как только они вернутся, их дома будут подключены к электросети. Оперативная группа следит за ситуацией и готова приступить к работам по защите энергообъектов в случае возникновения угрозы их подтопления.

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество ПАО «РАО ЭС Востока» и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.