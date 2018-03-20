Электроснабжение большей части потребителей Западной Якутии восстановлено

Путем оперативных переключений персонал Западных электрических сетей и диспетчерско-технологического управления ПАО «Якутскэнерго» увеличивает число потребителей, электроснабжение которых восстановлено после технологического нарушения на линии напряжением 110 кВ «Сунтар – Вилюйск».

На данный момент в ограничении остаются порядка 1500 жителей населенных пунктов Вилюйского и Верхневилюйского районов. Остальные потребители запитаны от резервных дизельных электростанций и участков линии, успешно введенных в работу после переключений.

Перерыв в энергоснабжении произошел утром 20 марта 2018 года. В настоящее время три бригады Нюрбинского и Сунтарского РЭСов ЗЭС продолжают обход линии протяженностью 397 км для обнаружения места повреждения и установления причин произошедшего.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.