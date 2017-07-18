Электронная книга сотрудников Академии доступна для чтения в интернете

На сайте ООО «Издательство «Лань» на днях было опубликовано электронное учебное пособие «Экстерьер и конституция крупного рогатого скота Якутии».

Авторы пособия: доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей зоотехнии Чугунов Афанасий Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей зоотехнии Захарова Лариса Николаевна.

Учебное пособие «Экстерьер и конституция крупного рогатого скота Якутии» составлено с целью ознакомления студентов с характерными особенностями телосложения крупного рогатого скота Якутии. Использованы в основном характерные фотографии крупного рогатого скота, наиболее полно отражающие конституцию, экстерьерные особенности коров разного направления продуктивности, а также экстерьерные пороки и недостатки, промеры.

Рекомендуется как аудиторный учебный материал для студентов направления «Зоотехния» и «Ветеринария».

Учебное пособие доступно для зарегистрированных читателей ЭБС «Лань» по адресу: https://e.lanbook.com/book/94719

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