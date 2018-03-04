Импозантный Александр Ким-Кимэн элегантно прокомментировал Путина

Председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор Александр Ким-Кимэн прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Как отметил в своем послании президент РФ, послание носило особый, рубежный характер. Владимир Путин обозначил приоритеты устойчивого развития страны. Президент отметил, что, чтобы идти вперёд и динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам.

Президент подчеркнул, что главным фактором развития является благополучие людей, достаток в российских семьях. Поэтому он уделил особое внимание вопросам демографии и качества жизни граждан, приросту населения и продолжительности жизни, обеспеченности россиян всем необходимым. Речь идёт и об образовании, и о медицине, и о пенсионном обеспечении. Владимир Путин добавил, что демографическая политика в России уже показала свою действенность. Выплаты семьям, материнский капитал — действие этих программ будет продолжено.

Неотъемлемой частью комфорта граждан названа доступность жилья, которая зависит от целого комплекса аспектов: общего уровня состояния экономики, рынка ипотечного кредитования, способности застройщиков возводить жилые квадратные метры в нужном объёме.

Нам, якутянам, как жителям северной республики, стали очень важны высказывания Президента по новому вектору развития Дальнего Востока. Владимир Путин отметил, что ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять раз, до 80 млн тонн. Также В.В. Путин отметил, что будет продолжена активная политика привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, будет проведена реконструкция и расширение сети региональных аэропортов России.