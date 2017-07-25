«Еланка-2017» — в числе популярных российских летних фестивалей спорта и туризма

Якутский фестиваль «Еланка — 2017» попал в первую десятку популярных спортивных событий лета в рейтинге аналитического агентства ТурСтат.

«Московский спорт в Лужниках» (Москва), «Фестиваль национальных видов спорта и игр стран СНГ» (Ульяновск), «EXTREME Крым» (Тарханкут, Крым), «PRIM Games» (Шамора, Владивосток), «Три стихии» (Московская область), «Байкальский ветер — 2017» (Посольский сор, Байкал, Бурятия), «Экстрим ЭКСПО — 2017» (Тюмень), «Тортуга Фест 2017» (Калининград), «Большой Алтай 2017» (Усть-Каменогорск, Казахстан) и «Еланка-2017» (Якутия) входят в первую десятку фестивалей спорта в России, популярных у любителей активного отдыха этим летом.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России и странах СНГ в сезон лета 2017 года.

III летний фестиваль экстремального туризма «Еланка-2017» пройдет с 4 по 6 августа на скальном полигоне Еланки в Хангаласском улусе. Здесь состоятся соревнования по скалолазанию, пулевой стрельбе, фрироупу (веревочный парк), трейлраннингу (бегу по пересеченной местности) и сплаву на байдарках.