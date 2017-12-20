АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-44
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.61
 69.17
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.12.2017, 12:45
Происшествия
Пьянчужка украл в Доме торговли кошелек с деньгами
20.12.2017, 12:35
Спорт
В Автодорожном округе завершилась спартакиада среди трудовых коллективов
20.12.2017, 12:25
Политика
Депутаты Ил Тумэна в Совете Федерации
20.12.2017, 12:15
Происшествия
Случайный знакомый оказался лудоманом
20.12.2017, 12:05
Общество
Экстренные службы Якутии усилят работу в новогодние праздники
20.12.2017, 11:55
Общество
 Спасатели рассказали первоклашкам, как вести себя на льду
20.12.2017, 11:45
Происшествия
Мужчину, ограбившего беспомощного пенсионера, приговорили к 4 годам строгого режима
20.12.2017, 11:35
Культура & Образование
Фильм якутского режиссера о клонировании мамонта и искателей бивней покажут на фестивале Sundance в Америке
20.12.2017, 11:25
Политика
В Ил Тумэне началась работа XXXIII (очередного) пленарного заседания
20.12.2017, 11:15
Происшествия
Житель Томмота хранил наркотики в хоккейных коньках
20.12.2017, 11:05
Общество
В преддверии года Собаки якутские собаководы подарили детям общение со своими любимцами
20.12.2017, 10:50
Республика
В Усть-Алданском улусе на условиях государственно-частного партнерства построили два детсада
20.12.2017, 10:42
Политика
Ил Тумэн подтвердил полномочия народного депутата республики Игоря Закирко
20.12.2017, 10:34
Республика
Новые дороги: Более 85 км федеральных дорог появилось на Дальнем Востоке
20.12.2017, 10:22
Общество
Видео
Позитив
Видео родео на олене продолжает набирать популярность
20.12.2017, 10:02
Культура & Образование
В Якутске продолжается работа II межрегиональной научно-практической конференции, посвященной инновациям в дополнительном образовании детей 
20.12.2017, 9:51
Республика
В московском «Экспоцентре» якутской рыбы, мяса и молочной продукции продано 17 тонн
20.12.2017, 9:40
Общество
Бомбоубежище ЯГРЭС признано республиканским МЧС лучшим защитным сооружением
20.12.2017, 9:32
Происшествия
За сутки в Якутии горели дома, гаражи и авто
20.12.2017, 9:15
Общество
20 декабря отключений в Якутске не будет
20.12.2017, 8:37
Политика
Эксклюзив
Кто-то должен быть императрицей: Измельчали ли кандидаты на пост ректора СВФУ?
20.12.2017, 7:00
Столица
Эксклюзив
Резонанс
По следам наших  публикаций…
20.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 20 декабря 2017
20.12.2017, 0:13
Общество
Сегодня день рождения руководителя
19.12.2017, 22:28
Политика
Фотофакт
Якутские «фронтовики» подстраховали Путина с тыла
19.12.2017, 22:02
История
Эксклюзив
Якутия в составе России и… в музейных экспонатах
19.12.2017, 21:38
Спорт
На Битву боотуров Тойон МYРY приедут панкратионисты Таджикистана и Кыргызстана
19.12.2017, 20:54
Столица
Известный журналист будет отвечать за связи с общественностью в мэрии Якутска
19.12.2017, 20:50
Республика
Административный штраф предпринимателю может быть заменён на предупреждение — прокуратура
19.12.2017, 18:50
Культура & Образование
Позитив
Якутский актер выступил на премьере фильма «Ёлки новые»
19.12.2017, 18:40
Общество
Госслужащим напомнили о запрете дарить и получать подарки
19.12.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Где взять новогоднее настроение
19.12.2017, 18:20
Экономика
В Москве продан рекордный объем якутской продукции на 17 тонн
19.12.2017, 18:10
Экология
Минприроды презентовала новую мобильную игру «Зеленая Республика»
19.12.2017, 18:00
Республика
Движение по автозимнику «Якутск – Нижний Бестях» откроют 25 декабря
19.12.2017, 17:50
Культура & Образование
Бизнес игра — старт в активную жизнь!
19.12.2017, 17:40
Красота & Здоровье
Дарите женщинам красоту!
19.12.2017, 17:30
Происшествия
В Якутске рецидивист вонзил нож в грудь младшего брата
19.12.2017, 17:20
Общество
В городе на Неве выбрали короля и королеву бала якутской молодежи
19.12.2017, 17:10
Культура & Образование
В Москве утвердили возможного преемника на пост ректора СВФУ
19.12.2017, 17:00
Общество
Интервью
Спасатель Афанасий Семенов: Меньше слов – больше дела!
19.12.2017, 16:50
Республика
Республиканская конференция народных художественных промыслов начала свою работу
19.12.2017, 16:40
Столица
Ольга Григорьева – лучший предприниматель 2017 года!
19.12.2017, 16:30
Культура & Образование
Министр Егоров: Перед педагогом стоит очень важная и нужная задача – вырастить гражданина
19.12.2017, 16:20
Происшествия
Розыск! Мошенники обманули доверчивого жителя Якутска на миллион рублей
19.12.2017, 16:10
Столица
Автодорожный округ подвел итоги Года добра
19.12.2017, 16:00
Спорт
Айаал Макаров — заслуженный претендент на включение в десятку лучших спортсменов Якутии
19.12.2017, 15:50
Культура & Образование
Афиша
Карнавальная ночь в «Кружало» приглашает друзей!
19.12.2017, 15:40
Политика
ЦИК утвердила календарь избирательной кампании
19.12.2017, 15:30
Спорт
Названы победители соревнований по жиму штанги памяти Григория Трибунского
19.12.2017, 15:20
Экономика
Неработающие пенсионеры из Якутии получат прибавку к пенсии
19.12.2017, 15:10
Столица
В Якутске появилась вторая четырехзвездочная гостиница
19.12.2017, 15:00
Республика
В Томмоте восстановлен температурный режим
19.12.2017, 14:50
Экономика
В бюджет Якутии вернулись более 500 миллионов рублей, потраченных с нарушениями
19.12.2017, 14:40
Происшествия
Фотофакт
В якутском селе волки напали на домашнюю лошадь
19.12.2017, 14:30
Культура & Образование
В Якутске проведен вводный урок по первому учебнику градоведения
19.12.2017, 14:20
Происшествия
Золушка по-якутски: В столице Якутии девочку морили голодом и периодически избивали
19.12.2017, 14:10
Экономика
Народные депутаты обсудили проект закона о бюджете республики на предстоящие три года
19.12.2017, 14:00
Столица
В Якутске откроется Центр дизайна и ремонта
19.12.2017, 13:45
Культура & Образование
Тиксинской школе искусств — 55 лет
19.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Ювелирная фирма «Киэргэ» открыла постоянные продажи в Москве
19.12.2017, 13:15
Общество
Сотрудники Центра занятости города Якутска ознакомились с работой москвичей по трудоустройству молодёжи
19.12.2017, 13:00
Культура & Образование
Арктическая парадигма: «Холод и цивилизация»
19.12.2017, 12:50
Спорт
В Якутске наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам года
19.12.2017, 12:40
Общество
Пройдут публичные обсуждения результатов работы Якутского УФАС
19.12.2017, 12:33
Общество
Николай Чудотворец 19 декабря – традиции, приметы, обычаи Николы Зимнего 
19.12.2017, 12:30
Спорт
Команда службы пути ЖДЯ второй раз завоевала Кубок Деда Мороза по волейболу
19.12.2017, 12:20
Культура & Образование
Первые шаги выпускников кафедры театрального искусства АГИКИ
19.12.2017, 12:10
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Якутские врачи провели очередные операции по кохлеарной имплантации
19.12.2017, 11:55
Происшествия
200 тысяч рублей штрафа получила жительница Томпонского улуса за пьяное вождение
19.12.2017, 11:45
Общество
Некролог
Окружная администрация города Якутска выражает соболезнование
19.12.2017, 11:35
Культура & Образование
Финалистов конкурса “Мой русский язык” поздравили в Министерстве образования и науки Якутии
Архив новостей
Общество
20 декабря 2017, 12:05
55

Экстренные службы Якутии усилят работу в новогодние праздники

19 декабря глава РС(Я) Егор Борисов провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в РС(Я), поручив принять все необходимые меры по обеспечению безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних праздников.

В ходе совещания о проводимых мероприятиях и принимаемых организационно-практических и профилактических мерах по обеспечению надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий отчитались представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти республики.

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Владимир Тихонов заявил, что готов нести персональную ответственность за безопасность людей во время проведения культурных мероприятий в период праздников. По его словам, министерством подготовлена вся необходимая нормативная правовая база, изданы соответствующие приказы, организуется дежурство в период праздничных мероприятий, назначены ответственные должностные лица. Проведены целевые инструктажи с персоналом подведомственных учреждений образования и культуры о действиях в случае возникновения нештатной ситуации, проработаны схемы оповещения. Все места проведения и планы новогодних мероприятий утверждены.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РС(Я) Игорь Тетерюков сообщил, что все подразделения будут переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий с участием детей, увеличено количество патрульных нарядов и сотрудников, привлечённых к охране общественного порядка. Два сотрудника МВД командируются в Москву для сопровождения группы детей из Якутии, участвующих в Общероссийской Новогодней ёлке.

Также будет усилена охрана оптовых баз и торговых объектов, где в период с 20 по 30 декабря ожидается массовый наплыв посетителей, в том числе жителей близлежащих улусов. Усилена работа подразделений ГАИ на дорогах. Планируется задействовать 26 автомашин для сопровождения групп детей, прибывающих в Якутск для участия в новогодних мероприятиях. Также будут обследованы места массового пребывания граждан на предмет обнаружения взрывчатых веществ и устройств. Предусмотрены планы действий по пресечению нарушений общественного порядка. С учётом мест проведения праздничных культурно-массовых мероприятий осуществлена корректировка постов и маршрутов патрульных служб территориальных отделов внутренних дел и подразделений Управления Росгвардии по РС(Я). Скорректированы маршруты патрулирования для максимального охвата мест расположения объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения, образования, культуры, торговли, питания, развлекательных заведений, а также религиозных объектов. Запланировано привлечение к участию в охране общественного порядка работников частных охранных организаций и членов народных дружин.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РС(Я) Сергей Овчинников отметил, что в период новогодних праздников, как правило, наблюдается резкий скачок количества пожаров. Так, в период с 25 декабря по 10 января 2017 года произошло 62 пожара, где погибло 4 человека.

Главным управлением МЧС России по РС(Я) разработан и учреждён план превентивных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и их последствий. Взято на учёт 1 466 мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. Организовано проведение 675 проверок объектов. В настоящее время нарушения требований противопожарной безопасности имеются на 31 объекте», – доложил Овчинников. Также ведомством проводятся тренировки по эвакуации людей, консультации ответственных лиц, проводятся рейды. С 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года все службы будут находится в режиме повышенной готовности.

Глава республики предложил усилить профилактическую работу с привлечением средств массовой информации. Он поручил ответственным лицам сделать всё возможное, чтоб не допустить нештатных ситуаций во время праздников, в том числе по обеспечению безопасности функционирования объектов энергетики и жизнеобеспечения, доставки грузов и топлива.

Далее Егор Борисов напомнил, что в пятницу, 15 декабря, Совет Федерации принял постановление о назначении выборов Президента Российской Федерации. Официальный публикатор документов органов власти – «Российская газета» – 18 декабря разместил постановление о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года. С момента официальной публикации постановления в России официально началась президентская избирательная кампания. В этой связи Егор Борисов поставил перед органами власти республики и муниципальных образований задачу создать все необходимые условия для проведения избирательной кампании.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Якутии Александр Власов, по состоянию на 1 декабря 2017 года все помещения, планируемые для приёма заявлений избирателей, находятся в удовлетворительном состоянии. За 20 дней до даты выборов будет организовано досрочное голосование отдельных избирателей, находящихся в труднодоступных и отдалённых местностях.

Сейчас Центральная избирательная комиссия совместно с МВД по РС(Я) проводит работу по оборудованию помещений для голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами контроля.

Также Александр Власов сообщил, что ЦИК РС(Я) готов организовать голосование по новой системе, при которой избиратель имеет право приходить на избирательный участок не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Всего в марте 2018 года на территории Якутии планируется открыть 798 участковых избирательных комиссий.

О принятии дополнительных мер безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента РФ также отчитались врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РС(Я) Игорь Тетерюков и начальник Управления Росгвардии по РС(Я) Сергей Челищев.

comments powered by HyperComments
Источник: egorborisov.ru. Фото Андрея Сорокина (ЯСИА)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
17.12.2017, 17:05
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
17.12.2017, 17:00
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
16.12.2017, 14:41
Политика
Резонанс
В правительстве отреагировали на скандальный видеоролик с запуска ДВ-поезда
17.12.2017, 11:30
Желток
Фотофакт
Креативные украшения первой леди на Днях Якутии в Москве
17.12.2017, 17:13
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
ТОП-5 самых непопулярных министров Якутии (по мнению читателей)
16.12.2017, 22:58
Экономика
Фотофакт
На площади Ленина в Якутске продают чир-подледку
19.12.2017, 17:10
Культура & Образование
В Москве утвердили возможного преемника на пост ректора СВФУ
14.12.2017, 11:00
Желток
Болливуд, да и только! Якутянка сыграла свадьбу с индийским принцем
18.12.2017, 19:29
Экономика
Эксклюзив
Оригинальные подарки на Новый год!
17.12.2017, 21:17
Политика
Экстра
Коммунист Дмитрий Шарипов избран главой Чокурдаха
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив Резонанс
Столица
20.12.2017

По следам наших  публикаций…

Фотофакт
Политика
19.12.2017

Якутские «фронтовики» подстраховали Путина с тыла

Эксклюзив
История
19.12.2017

Якутия в составе России и… в музейных экспонатах

Столица
19.12.2017

Известный журналист будет отвечать за связи с общественностью в мэрии Якутска

Позитив
Культура & Образование
19.12.2017

Якутский актер выступил на премьере фильма «Ёлки новые»

Культура & Образование
19.12.2017

В Москве утвердили возможного преемника на пост ректора СВФУ

Столица
19.12.2017

Ольга Григорьева – лучший предприниматель 2017 года!

Происшествия
19.12.2017

Розыск! Мошенники обманули доверчивого жителя Якутска на миллион рублей