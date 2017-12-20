Экстренные службы Якутии усилят работу в новогодние праздники

19 декабря глава РС(Я) Егор Борисов провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в РС(Я), поручив принять все необходимые меры по обеспечению безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних праздников.

В ходе совещания о проводимых мероприятиях и принимаемых организационно-практических и профилактических мерах по обеспечению надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий отчитались представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти республики.

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Владимир Тихонов заявил, что готов нести персональную ответственность за безопасность людей во время проведения культурных мероприятий в период праздников. По его словам, министерством подготовлена вся необходимая нормативная правовая база, изданы соответствующие приказы, организуется дежурство в период праздничных мероприятий, назначены ответственные должностные лица. Проведены целевые инструктажи с персоналом подведомственных учреждений образования и культуры о действиях в случае возникновения нештатной ситуации, проработаны схемы оповещения. Все места проведения и планы новогодних мероприятий утверждены.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РС(Я) Игорь Тетерюков сообщил, что все подразделения будут переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий с участием детей, увеличено количество патрульных нарядов и сотрудников, привлечённых к охране общественного порядка. Два сотрудника МВД командируются в Москву для сопровождения группы детей из Якутии, участвующих в Общероссийской Новогодней ёлке.

Также будет усилена охрана оптовых баз и торговых объектов, где в период с 20 по 30 декабря ожидается массовый наплыв посетителей, в том числе жителей близлежащих улусов. Усилена работа подразделений ГАИ на дорогах. Планируется задействовать 26 автомашин для сопровождения групп детей, прибывающих в Якутск для участия в новогодних мероприятиях. Также будут обследованы места массового пребывания граждан на предмет обнаружения взрывчатых веществ и устройств. Предусмотрены планы действий по пресечению нарушений общественного порядка. С учётом мест проведения праздничных культурно-массовых мероприятий осуществлена корректировка постов и маршрутов патрульных служб территориальных отделов внутренних дел и подразделений Управления Росгвардии по РС(Я). Скорректированы маршруты патрулирования для максимального охвата мест расположения объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения, образования, культуры, торговли, питания, развлекательных заведений, а также религиозных объектов. Запланировано привлечение к участию в охране общественного порядка работников частных охранных организаций и членов народных дружин.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РС(Я) Сергей Овчинников отметил, что в период новогодних праздников, как правило, наблюдается резкий скачок количества пожаров. Так, в период с 25 декабря по 10 января 2017 года произошло 62 пожара, где погибло 4 человека.

Главным управлением МЧС России по РС(Я) разработан и учреждён план превентивных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и их последствий. Взято на учёт 1 466 мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. Организовано проведение 675 проверок объектов. В настоящее время нарушения требований противопожарной безопасности имеются на 31 объекте», – доложил Овчинников. Также ведомством проводятся тренировки по эвакуации людей, консультации ответственных лиц, проводятся рейды. С 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года все службы будут находится в режиме повышенной готовности.

Глава республики предложил усилить профилактическую работу с привлечением средств массовой информации. Он поручил ответственным лицам сделать всё возможное, чтоб не допустить нештатных ситуаций во время праздников, в том числе по обеспечению безопасности функционирования объектов энергетики и жизнеобеспечения, доставки грузов и топлива.

Далее Егор Борисов напомнил, что в пятницу, 15 декабря, Совет Федерации принял постановление о назначении выборов Президента Российской Федерации. Официальный публикатор документов органов власти – «Российская газета» – 18 декабря разместил постановление о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года. С момента официальной публикации постановления в России официально началась президентская избирательная кампания. В этой связи Егор Борисов поставил перед органами власти республики и муниципальных образований задачу создать все необходимые условия для проведения избирательной кампании.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Якутии Александр Власов, по состоянию на 1 декабря 2017 года все помещения, планируемые для приёма заявлений избирателей, находятся в удовлетворительном состоянии. За 20 дней до даты выборов будет организовано досрочное голосование отдельных избирателей, находящихся в труднодоступных и отдалённых местностях.

Сейчас Центральная избирательная комиссия совместно с МВД по РС(Я) проводит работу по оборудованию помещений для голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами контроля.

Также Александр Власов сообщил, что ЦИК РС(Я) готов организовать голосование по новой системе, при которой избиратель имеет право приходить на избирательный участок не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Всего в марте 2018 года на территории Якутии планируется открыть 798 участковых избирательных комиссий.

О принятии дополнительных мер безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента РФ также отчитались врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РС(Я) Игорь Тетерюков и начальник Управления Росгвардии по РС(Я) Сергей Челищев.