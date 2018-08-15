Экстремал из Якутии устроил смертельный трюк ради лайков

Чего только не сделаешь ради удачного кадра. В погоне за лайками в соцсетях и всеобщего признания, молодые люди готовы на все. Видео с опасным трюком опубликовал паблик yakutsk_news

Парень, забравшись на высокую скалу и встав на самый край, совершает опасный трюк. Он делает сальто и.. удачно приземляется, не сорвавшись.

Однако пользователи сети не оценили такую смелость и в большинстве своем осудили поступок молодого человека.

— «Тот момент, когда дешевые понты могут обернуться трагедией».

— «В другом деле показал бы свои физические возможности».

— «Родители увидят — инфаркт, не буду лайк ставить. Не люблю людей, которые не ценят своих родных».

— «Жизнь дается раз, и так рисковать жизнью ради лайков, это считаю, того не стоит, а подумать о своих близких надо».

Восхищенных было меньше.

— «Лучше так проявлять свои эмоции, чем пьяным ходить по клубам. Молодец!».

— «Здорово! — но Опасно! Берегите свою жизнь и думайте о своих близких».

— «Он знал, на что он шел. Проверил себя на веру и из какого теста он сделан, диэн буолар мин ейдуурбунэн. Чувак ты крут, не перестаю восхищаться».