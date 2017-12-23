Экстремал из Франции собрался в Оймякон

Веллер-экстремал из Франции, 61-летний Ив Чалоин едет по трассе до Якутска, затем планирует отправиться в Оймякон.

Ив начал путешествие на велосипеде по Восточной Сибири 1 декабря 2017 года. Из Иркутска Ив проехал по Транссибирской железной дороге, чтобы доехать до села Невер, Амурской области, оттуда, оседлав свой велосипед, он двинулся в путь по трассе М56 в сторону Якутска, где он должен встретиться с Оливией Чалоин, которая прилетит сюда на самолете. Они планируют снять видео для 52-минутного документального фильма «Never, Never».

18 декабря Ив Чалоин отмечался в 800 км до Якутска, сообщает SakhaDay. Как сообщается на сайте его спонсора, он отдыхает на обочине дороги, и отмечает, что на этом отрезке пути меньше грузовиков. Ив путешествует 40 км каждый день. Ему вполне комфортно отдыхать при -40 градусов при условии, что он разобьет палатку. На это ему требуется 2 с половиной часа, и столько же времени, чтобы поспать.

Ранее он уже совершал дальние поездки в Лапландию и Швецию, и в этот раз он решил бросить еще один вызов морозу.

«Ребенком я смотрел гонки «Тур де Франс», которые проходили рядом с моим домом. И мечтал о путешествиях, о трудностях и преодолениях. Я знаю, что мой путь будет нелегким, и мог бы довольствоваться менее опасным проектом, но не хочу быть благоразумным.

Велоспорт — это нелегкое занятие. Для того, чтобы начать путешествие, необходимо сильное желаниие. Путешествие на Север является технически сложным, это игра.

Это будет самая сложная и непредсказуемая поездка», — рассказывал Ив в начале путешествия.

Ив, вместе с Оливией, опубликовал несколько книг, посвященных путешествиям. Про его приключения снял фильм режиссер Жан-Франсуа Кастелла «Путешествие к сердцу мира».