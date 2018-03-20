Экспозиция современной истории Якутии появится в музее «Россия – Моя история»

В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» в 2019 году откроется экспозиция современной истории Якутии, сообщил вице-премьер республики Михаил Гуляев. Во вторник заместитель председателя правительства провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен проект концепции экспозиции.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу – завершить в этом году основную часть работы над экспозицией, которая воссоздаст целостную картину истории нашей республики в XX–XXI веках. Впервые воедино будет собран большой пласт нового, в основном ранее нигде не экспонируемого материала о важнейших исторических событиях в Якутии периода формирования советской государственности и строительства социализма, Великой Отечественной войны и послевоенного периода, трансформации российского общества. При этом будут задействованы новейшие интерактивные мультимедийные технологии, которые являются неотъемлемой частью исторического комплекса «Россия – Моя история», – сказал Михаил Гуляев. По его словам, значимым компонентом станет информация о развитии экономической, общественной и социальной сфер крупнейшего региона страны, его основных достижениях в науке, культуре, образовании, спорте.

Экспозицию планируется презентовать в следующем году в День Республики Саха (Якутия), 27 апреля.

Парк «Россия – Моя история» является частью сети федеральных исторических парков, курируемых Фондом гуманитарных проектов. Инициатором создания масштабного проекта выступил Президент РФ Владимир Путин.