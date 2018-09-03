Экспонаты Национальной библиотеки Якутии вошли в арт-проект Google

Арт-проект Google позволяет посетить лучшие музеи мира и в мельчайших подробностях изучить величайшие произведения искусства. Сегодня в нём доступны более пяти миллионов цифровых экспонатов из 70 стран мира. Не так давно к ним добавились и экспонаты Национальной библиотеки республики.

Сейчас на Google-картах и в Арт-проекте Google можно осмотреть семь туристических объектов Якутии. Это:

Краеведческий музей;

Музей хомуса;

Музей мамонта;

Музей археологии и этнографии СВФУ;

Национальный художественный музей РС (Я);

Картинная галерея академика Афанасия Осипова;

Царство вечной мерзлоты.

Теперь к ним добавилось ещё одно учреждение Якутии — Национальная библиотека РС(Я).

Курирует ведение культурной платформы в Якутии Алексей Иванов, автор и руководитель проекта «Культура Якутии в мировом пространстве», отличник культуры РС(Я) и общественник.

Как говорит Алексей, его задача – представить культурное разнообразие Якутии, сделать его доступным и понятным без ограничения.

«Начало сотрудничества в проекте компании Google было инициировано мною еще в 2014 году. Так, в течение 2015 года были включены четыре музея и созданы девять тематических виртуальных выставок. А этой весной в рамках проекта по технологии «Street View» были запущены виртуальные туры по музеям Якутии. Есть большое желание включить в «Академию культуры Google» и самые отдалённые арктические музеи Якутии. В настоящий момент существует острый дефицит в сети по доступности материалов о республике на английском языке. Такой информации, к сожалению, не так много, можно сказать, практически нет» — поделился он с ЯСИА.

На данный момент, чтобы обеспечить доступ к цифровому контенту библиотеки широкому кругу общественности, разрабатывается проект «Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я)».

Запуск первой онлайн-выставки библиотека посвятила празднованию 386-летия со дня основания Якутска.

Вот что по поводу появления учреждения в мировом проекте рассказала ЯСИА Саргылана Максимова, директор Национальной библиотеки республики: