Экспонаты Национальной библиотеки Якутии вошли в арт-проект Google

Арт-проект Google позволяет посетить лучшие музеи мира и в мельчайших подробностях изучить величайшие произведения искусства. Сегодня в нём доступны более пяти миллионов цифровых экспонатов из 70 стран мира. Не так давно к ним добавились и экспонаты Национальной библиотеки республики.
Сейчас на Google-картах и в Арт-проекте Google можно осмотреть семь туристических объектов Якутии. Это:
- Краеведческий музей;
- Музей хомуса;
- Музей мамонта;
- Музей археологии и этнографии СВФУ;
- Национальный художественный музей РС (Я);
- Картинная галерея академика Афанасия Осипова;
- Царство вечной мерзлоты.
Теперь к ним добавилось ещё одно учреждение Якутии — Национальная библиотека РС(Я).
Курирует ведение культурной платформы в Якутии Алексей Иванов, автор и руководитель проекта «Культура Якутии в мировом пространстве», отличник культуры РС(Я) и общественник.
Как говорит Алексей, его задача – представить культурное разнообразие Якутии, сделать его доступным и понятным без ограничения.
«Начало сотрудничества в проекте компании Google было инициировано мною еще в 2014 году. Так, в течение 2015 года были включены четыре музея и созданы девять тематических виртуальных выставок. А этой весной в рамках проекта по технологии «Street View» были запущены виртуальные туры по музеям Якутии. Есть большое желание включить в «Академию культуры Google» и самые отдалённые арктические музеи Якутии. В настоящий момент существует острый дефицит в сети по доступности материалов о республике на английском языке. Такой информации, к сожалению, не так много, можно сказать, практически нет» — поделился он с ЯСИА.
Запуск первой онлайн-выставки библиотека посвятила празднованию 386-летия со дня основания Якутска.
Вот что по поводу появления учреждения в мировом проекте рассказала ЯСИА Саргылана Максимова, директор Национальной библиотеки республики:
«Благодаря Алексею Иванову, автору и руководителю проекта «Культура Якутии в мировом пространстве», наша республика активно принимает участие в «Академии культуры Google». Так открывается возможность познакомить с культурой и историей Якутии весь мир. На выставке мы представили самые редкие книги из фондов библиотеки, по которым можно проследить путь развития якутского алфавита и якутского языка. В будущем мы планируем полностью перейти на платформу» — сообщила она.