Эксперты Всемирного банка посетят Якутию

12–14 сентября Республику Саха (Якутия) посетит делегация Всемирного банка. Визит пройдет для повышения информированности российской и международной аудитории о лучших результатах реализации программы поддержки местных инициатив в Якутии.

В составе делегации ожидается приезд международного эксперта в области партисипаторного бюджетирования господина Джованна Аллегретти, который является наиболее авторитетным экспертом Европейской комиссии по программе URBACT (программа обмена передовым опытом между городами посредством создания тематических групп), сообщает официальный сайт Министерства финансов РС(Я).

Программа поддержки местных инициатив в Якутии стала первой российской практикой участия граждан, получившей международное признание. По результатам первого этапа ежегодного конкурса «Лучшая практика вовлечения граждан», проводимого Международной обсерваторией в области партисипаторной демократии, программа, реализуемая в нашей республике, вошла в двадцатку финалистов наряду с практиками Парижа, Гренобля (Франция), Монтевидео (Уругвай), Кито (Эквадор) и др.