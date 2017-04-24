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Культура & Образование
24 апреля 2017, 21:36
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Эксперты СВФУ рекомендуют уделять внимание прикладным исследованиям в сфере экотехнологий

В Северо-Восточном федеральном университете завершилась VIII республиканская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Отходы в доходы», проводимая Институтом естественных наук СВФУ. Традиционное экологическое мероприятие завершилось массовым субботником на озере Сайсары 22 апреля, по итогам которого силами студентов и сотрудников вуза было вывезено более 100 мешков мусора.

На пленарном заседании конференции «Отходы в доходы» министр охраны природы РС (Я) Сахамин Афанасьев сообщил, что во втором полугодии 2017 года согласно реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами, будет избран региональный оператор.

«Надеюсь, наша совместная работа и выводы принесут эффективные решения, а предложения лягут в основу новой системы по регулированию проблем обращения с отходами, – сказал министр. – Новый хозяйствующий субъект будет осуществлять регулируемую деятельность по сбору, транспортировке и утилизации мусора в соответствии с региональной программой и территориальной схемой по правилам, установленными законодательством».

Директор Института естественных наук Анатолий Николаев отметил, что необходимо уделять особое внимание научным исследованиям прикладного характера в сфере экологических технологий и рационального природопользования. «В вузе идет работа по развитию непрерывного экологического образования, ориентированного на внедрение передовых методов обращения с отходами. Наша конференция несет не только информационную роль, здесь ежегодно собираются те люди, которые не равнодушны к республике», – отметил Анатолий Николаев.

В минувшие выходные в рамках конференции организаторы провели субботник по очистке берегов озера Сайсары, в котором студенты и сотрудники СВФУ приняли активное участие.

«Субботник прошел плодотворно, около ста человек – студенты и сотрудники Министерства охраны природы Якутии – в течение двух часов собрали большое количество мусора. Берег озера Сайсары от лодочной стоянки до моста очищен от бытовых отходов. На месте катка убрали множество окурков, пластиковых бутылок, оберток и бахил», – рассказала профессор ИЕН Прасковья Гоголева.

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Источник: Автор: Сардаана ЯКОВЛЕВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета. https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=71153
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