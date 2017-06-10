Эксперты семинара Роспатента и ВОИС в СВФУ обсудили вопросы авторского права

7 июня в рамках панельной дискуссии в формате круглого стола семинара, посвященного вопросам регламентов в сфере интеллектуальной деятельности, прозвучали актуальные вопросы по авторскому и исключительному видам права, коммерциализации защищенных разработок и совершенствовании нормативно-правовой базы. Партнерами Северо-Восточного федерального университета в организации семинара выступают Всемирная организация интеллектуальной собственности и Роспатент.

«Дело в том, что на одно произведение интеллектуальной деятельности – по федеральному закону – может быть только один обладатель исключительного права, что дает ему возможность реализовать любые действия с результатом деятельности. А авторские права входят в категорию неимущественных прав – они могут быть множественны и возникать хоть у десятка соавторов», – объяснила эксперт-практик в области защиты интеллектуальной собственности в судебном порядке, доцент Российской государственной академии интеллектуальной собственности Любовь Цитович.

Эта тема вызвала немалый резонанс. Речь шла о продуктах непрактического направления: произведений науки, литературы и искусства. Эксперт также коснулась вопроса о результатах интеллектуальной деятельности, возникших в рамках выполнения служебных обязанностей. «Любые произведения профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов – это объекты охраны авторского права. Но в вопросах возникновения исключительного права играют большую роль сопутствующие обстоятельства – пункты, прописанные трудовым контрактом, конкретные задачи служебного задания, содействие в материально-техническом плане и многое другое», – констатировала Любовь Цитович.

Лекторы также выступали с докладами об опыте по охране и использовании результатов интеллектуальной деятельности. Директором Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасием Винокуровым представлена модель регламентирования авторских прав сотрудников СВФУ. «Необходимость проведения такого семинара назревала уже давно, планировалось проведение еще в прошлом году. На данный момент, можно сказать, стоит вопрос о корректировках пунктов договора. Шквал звонков и множество вопросов вызвал шестой раздел эффективного контракта, включающий в себя шесть подпунктов, в которых присутствовали некоторые спорные моменты», – отметил Афанасий Винокуров, выступивший инициатором и автором проекта контракта.

На панельной дискуссии модель контракта была детально изучена приглашенными экспертами, среди которых патентовед республиканского Научно-практического центра «Фтизиатрия» Валентина Павлова, научный сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) Василий Скрябин, проректор по научной работе РГАИС Вероника Смирнова, ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН Айталина Федорова и другие.

Заместитель руководителя представительства ВОИС в РФ Заурбек Албегонов отметил высокий, качественный уровень работы по выявлению, охране, юридическому сопровождению и использованию интеллектуальной собственности в федеральном университете имени М.К. Аммосова. «Из представленных отчетов видно, что работа идет планомерно, активно и плодотворно», – заметил он.

Семинар, как сообщают организаторы из Центра интеллектуальной собственности СВФУ, призван помочь вузам, научно-исследовательским организациям республики и другим учреждениям эффективно использовать результаты интеллектуальной деятельности.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=75595