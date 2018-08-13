Эксперты подсчитали сколько бензина можно купить на среднюю зарплату в Якутии

РИА Рейтинг опубликовало данные по доступности бензина в регионах России по итогам первого полугодия 2018 года. За основной критерий оценки доступности топлива был взят объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе.

Больше всего топлива могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа — при цене марки АИ-92 в 40,4 рубля за литр на среднюю зарплату в регионе можно купить 2010 литров бензина. С начала года бензин подорожал в ЯНАО на 4,4%.

На втором месте Москва. Жители столицы РФ на среднюю зарплату могут приобрести 1600 литров бензина. С начала года АИ-92 подорожал в Москве на 10,4%. Цена за литр топлива составила 42,36 руб.

Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 1599 литров бензина по цене 52 рубля за литр.

Республика Саха (Якутия) занимает в рейтинге 11-е место. Среднестатистический якутянин может купить на свою зарплату 1093 литра бензина. Литр АИ-92 в республике стоил в середине июля 51,38 руб. С начала года цена на эту марку бензина выросла на 3,9%.

В «хвосте» рейтинга расположились Калмыкия и три северокавказские республики — Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Дагестан. Жители этих регионов могут позволить себе от 457 до 496 литров бензина на свою зарплату.

Больше всего подорожал бензин АИ-92 в этом году в Чечне (на 15,9%), Северной Осетии (14,2%), Крыму (13,6%), Алтае (13,4%).