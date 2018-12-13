Эксперты: новые полномочия Росатома помогут порту Тикси

Ранее сообщалось о принятии закона, определяющего полномочия госкорпорации «Росатом» в сфере развития и функционирования Северного морского пути

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Наделение Росатома полномочиями по развитию Северного морского пути (СМП) позитивно скажется на развитии портовой инфраструктуры, в том числе порта Тикси в Якутии. Такое мнение высказали ТАСС представители региональных властей и эксперты.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий полномочия госкорпорации «Росатом» в сфере развития и функционирования Северного морского пути (СМП) и прилегающих территорий. Закон подготовлен во исполнение инициативы правительства о создании инфраструктурного оператора Севморпути на базе госкорпорации.

«Росатом будет отвечать в том числе и за развитие портовой инфраструктуры, на сегодняшний день средства на развитие СМП предусмотрены в рамках утвержденного правительством РФ комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, это почти 600 млрд рублей. Для республики в данном случае важно, чтобы в составе мероприятий по развитию портовой инфраструктуры СМП была предусмотрена модернизация морского порта «Тикси». В этом направлении мы должны плотно работать с госкорпорацией «Росатом», — заявил председатель парламента Якутии Петр Гоголев.

Большой импульс получит строительство ледокольного флота, портовой инфраструктуры, считает руководитель магистерской программы по арктическому регионоведению Северо-Восточного федерального университета Дарьяна Максимова.

«Это связано с прямыми полномочиями и финансированием Росатома на эти цели. Думаю, что развитие получит и порт «Тикси» в Якутии, который является одним из перспективных в Восточной части СМП. Развитие порта «Тикси» напрямую связано с доставкой грузов в страны АТР», — отметила эксперт.

Правительством Республики Саха (Якутия) морской порт Тикси рассматривается в роли базового пункта управления инфраструктурой в Восточной части Севморпути. В этой связи ставится вопрос перед федеральным центром по модернизации порта в рамках комплексного проекта развития Северного морского пути.

О законе

Документ предусматривает сосредоточение ряда компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов в рамках одного инфраструктурного оператора госкорпорации «Росатом».

В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Полномочия по нормативно-правовому регулированию судоходства по Севморпути, выполнение международных обязательств РФ, контрольно-надзорные функции, в том числе утверждение стандартов и требований, связанных с безопасностью мореплавания и другие, осуществляет Минтранс России.

Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории СМП. Он будет также осуществлять от имени РФ полномочия концедента и заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, а также проектировать и строить здания, в т. ч. и сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории СМП.

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