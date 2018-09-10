Эксперты назвали якутский фильм претендентом на Оскар!

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов заявил, что три российских картины могут побороться за премию «Оскар 2019». В их числе назван и якутский фильм режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на телеканал 360.

Глава Гильдии предполагает, что вместе с якутским фильмом за «Оскар» могут побороться картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова.

Какую ленту в итоге выдвинет Россия, станет известно уже в этом сентябре. Ее выберет комиссия во главе с режиссером и актером Владимиром Меньшовым.

Разлогов считает, что у «Царь-птицы» меньше всего шансов, потому что обычно на премию выдвигают ленты с большим бюджетом.

Академики также рассмотрят картины «Сердце мира» Наталии Мещаниновой и «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой.

91-я церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля 2019 года.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что создатели фильма «Царь-птица» не намерены останавливаться на достигнутых успехах. В планах у режиссера Эдуарда Новикова и продюсера Дмитрия Шадрина подать заявку на участие в конкурсной программе премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Премьера фильма в Якутске состоится 19 сентября.

В копилке фильма режиссера Эдуарда Новикова — триумф на 40-ом Московском международном кинофестивале (ММКФ), спецприз Монреальского международного кинофестиваля, а также режиссер киноленты Эдуард Новиков получил приз за лучшую режиссуру I фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ».