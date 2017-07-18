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Эксперты: Изменения в сфере медобразования могут привести к «кадровому голоду»

В ходе кардинальных изменений в сфере медицинского образования интернатура полностью отменена, а вот ординатура останется, но будет продлена для узких специальностей на 5 лет. При этом каждый врач, прежде чем поступить в ординатуру, должен три года отработать в терапии. Это может привести к сокращению численности узких специалистов и очередному «кадровому голоду», считают участники международного форума хирургов, который на днях прошел в Якутске.

Согласно новым правилам, набор в интернатуру полностью прекращен. Теперь после завершения института студент, получивший диплом, имеет право идти работать терапевтом в поликлинику. Чтобы продолжить обучение по узкой специальности, молодому медику сначала нужно отработать три года терапевтом, а потом отправляться в ординатуру, но для этого необходимо пройти аккредитацию и подтвердить квалификацию.

Обязательство отработать несколько лет в поликлинике позволит решить проблему нехватки терапевтов на участках, считают в Минздраве России. По окончании этого периода будущий специалист, которому к тому моменту исполнится 27-30 лет, должен обучаться в ординатуре в среднем 1-2 года, а для некоторых специальностей (например, нейрохирург, пластический хирург) – 5 лет. Ординатура будет направлена исключительно на получение практических навыков в выбранной специализации. То есть тот же сосудистый хирург не сможет проводить ультразвуковую диагностику или эндоваскулярные операции.

К тому же обучение в ординатуре будет достаточно дорогим удовольствием, хотя стоимость зависит от региона, престижа и аккредитации вуза, специальности и других факторов. Цена окажется как минимум в два раза выше, чем обычное обучение в вузе.

В итоге непонятно, что будет с человеком, отказавшимся проходить ординатуру, говорит директор Мединститута СВФУ им. М.К Аммосова Николай Гоголев. Есть вероятность, что будущий специалист, если ранее во время интернатуры менял свою специальность, отныне не захочет оканчивать ординатуру, что вполне возможно, ведь к окончанию учебы в вузе сроком 6 лет и работы в терапии будущему ординатору исполнится уже 30 лет. Допустим, что на должности терапевта врач зарабатывает 20 тысяч рублей, а при обучении в ординатуре он сможет получать около 2 тысяч стипендии, причем в течение 2-5 лет. «Из-за этого мы можем потерять будущих узких специалистов, и тогда это станет нашей головной болью«, — добавляет Гоголев.

В отличие от России за рубежом человека направляют учиться с прицелом, что он найдет работу. А вот многие выпускники в нашей стране, обучавшиеся по узким специальностям, как, например, челюстно-лицевая хирургия, не могут найти работу. Об этом заявил заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии РМПАО Александр Неробеев. Причем выпускники, обучавшиеся в свое время по целевой программе, не хотят возвращаться в глубинку и остаются в Москве и других крупных городах страны. В итоге регионы продолжают испытывать кадровый голод.

«Я в этом году выпустил 22 человека, и ни у кого нет работы. 17 из них приехали по целевому назначению, но покидать Москву не хотят. Я неоднократно ставил вопрос перед Минздравом России о том, что при окончании специальности по челюстно-лицевой хирургии человек, получивший диплом, не может найти работу в госучреждениях. И кого мы готовим в итоге?» — вопрошает Неробеев.

Он добавил, что будущие врачи во время ординатуры разрываются между учебой и заработками, поскольку получают мизерные зарплаты, в итоге после второго года обучения хотят только получить бумажку об окончании — желание учиться у людей пропадает:

Я отношусь скептически к этому вопросу. Прежде чем принять решение, нужно представлять конечный результат. Должна быть продумана система обратной связи

Руководитель отделения хирургии артериальной патологии НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Валерий Аракелян добавляет, что при принятии поправок в новый документ о приеме в ординатуру необходимо учесть мнение врачей-практиков.

«Возможно перейти к ступенчатой схеме образования ординаторов, в зависимости от того, на каком этапе они оканчивают образование, получают соответствующую квалификацию и специальность. Сейчас каждый из нас должен вмешиваться в эту проблему, потому что без нас это обсуждают чиновники и без нас же решают. Будет ли в итоге сосудистый хирург иметь право делать эндоваскулярные операции и диагностику лечения? Что войдет в стандарт профиля сосудистого хирурга? Пока это не принято, и мы находимся на промежуточном этапе», — высказался Аракелян.

Также участники конференции отмечают, что до сих пор не продумана система траектории движения выпускников мединститутов, неизвестно, когда упразднятся специальности. «Если мы не будем говорить о додипломном и постдипломном образовании, то вскоре на наших лекциях слушателей вообще не останется«, — считает заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Московского Государственного Медико-Стоматологического университета им. Евдокимова Алексей Дробышев.

Объем современных диагностических манипуляций должен быть приписан к специальности сердечно-сосудистого хирурга, или у нас будет на каждого из них отдельный врач ультразвуковой диагностики, что в России сейчас повсеместно и происходит, из-за чего все кричат о нехватке кадров. Глобальное разделение специализаций порождает проблему кадрового обеспечения, — заключил руководитель Центра сосудистой и гибридной хирургии, НИИ патологии кровобращения им. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске Андрей Карпенко.

В свою очередь министр здравоохранения республики Михаил Охлопков подчеркнул, что в Якутии нужны свои высококвалифицированные специалисты узкой направленности, и одновременно с этим высказал мнение, что новые поправки при приеме в ординатуру вызваны большим кадровым вопросом в первичном звене.

Мы в год оказываем помощь свыше 5 тысячам человек, из них около 4 тысяч получают лечение в Якутске, и примерно 30% — в других городах России. Естественно, это очень затратно, и глобальная цель области здравоохранения региона — оказание большей части медицинской помощи именно на местах, потому что бюджет тратит 600 миллионов рублей в год только на оказание помощи в других федеральных клиниках, — сказал Охлопков.

Участники международного форума хирургов заметили, что в рамках конференции необходимо обсудить не только вопросы практической хирургии, но и образовательную составляющую, и по ее итогам принять резолюцию с указанием требований и прав будущих врачей в области нейрохирургии, сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой хирургии.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/299988/
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