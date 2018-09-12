Экспертное мнение Ивана Слепцова: Центр Арктики – Якутия

Создание российско-канадского центра изучения оленеводства на базе Якутской сельхозакадемии позволит выработать инновационные подходы в развитии северного домашнего оленеводства с учетом опыта двух стран. Такое мнение высказал ректор вуза Иван Слепцов, выступая на пленарной сессии ВЭФ «Интеграция сектора сельского хозяйства Дальнего Востока в продовольственную систему Азиатско-Тихоокеанского региона».

Напомним, что в начале этого года, между Якутской сельхозакадемией и канадским Унивреситетом Лаваля были достигнуты предварительные договоренности о создании центра по изучению оленеводвства. Тогда, ученые из Канады вышли на академию с предложением о создании российско-канадского селекционно-генетического центра по оленеводству.

Как отметил ректор академии, главная цель научных исследований – оценка организационно-экономических проблем отрасли, наращивание наукоемкой продукции переработки биологического сырья, получаемого от северных домашних оленей и сохранение уникальности генофонда. Главным образом, в этой связи необходимо сформировать механизм целевой подготовки кадров в области традиционных отраслей Севера для регионов Российской Федерации.

На территории Российской Федерации возможно содержать 2831,5 тыс. голов оленей. Мясо оленины в живом весе составит 223 тыс. тонн, при этом немаловажным фактором является то, что содержание оленей не требует строительства помещений, отсутствуют затраты на электроэнергию, теплоснабжение и коммунальные услуги, подчеркнул ректор академии.

Якутия занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по поголовью северных домашних оленей. Поголовье северных домашних оленей в республике составляет 157 тыс. голов – 40,9% поголовья оленей в Дальневосточном федеральном круге и 8% поголовья оленей в Российской Федерации.

Иван Слепцов в своем выступлении остановился на нескольких цифрах, с помощью которых не сложно провести перекрестные линии тактических решений и ряда мероприятий по их реализации. Он отметил, что на сегодня, потенциал развития отрасли оленеводства в Якутии используется примерно на 42%, дальнейшее развитие отрасли может привести к расширению экспорта биологически ценного сырья. «Естественные оленьи пастбища в Российской Федерации занимают 335,2 млн. га, то есть 19,6% территории, из них десятая часть находится на территории Республики Саха (Якутия). Потенциально на 37 млн. га оленьих пастбищ региона может содержать до 371 тыс. голов оленей. Иными словами, в настоящее время в республике реализуется только 42,2% потенциала отрасли, без учета прочих факторов», — сказал он, подчеркнув, что Российская Федерация имеет возможность нарастить мощности в этой отрасли, тем самым увеличив экспортную составляющую экономики страны.

По словам ректора, продукция северных домашних оленей (мясо, молоко, шкуры, панты, кровь, эндокринное сырье и т.п.) обладает богатым набором полезных свойств, которые полностью еще не изучены. При полной реализации потенциала отрасли, производство одной только мясной продукции можно повысить в 5-6 раз. Поэтому, в перспективе, значение оленеводства как источника ценных видов биологического сырья, будет и должно расти. на территории Российской Федерации возможно содержать 2831,5 тыс. голов оленей. Мясо оленины в живом весе составит 223 тыс. тонн, при этом немаловажным фактором является то, что содержание оленей не требует строительства помещений, отсутствуют затраты на электроэнергию, теплоснабжение и коммунальные услуги, подчеркнул ректор академии.

Якутия занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по поголовью северных домашних оленей. Поголовье северных домашних оленей в республике составляет 157 тыс. голов – 40,9% поголовья оленей в Дальневосточном федеральном круге и 8% поголовья оленей в Российской Федерации.

Справка:

В 2017 году Якутская сельхозакадемия официально получила статус базового учреждения Минсельхоза России по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера, что позволяет готовить кадры и для соседних регионов России. Академия планомерно осуществляет и постоянно расширяет направления подготовки и специалистов, проводится работа по обновлению материально-технической базы, что позволило открыть научно-исследовательскую, клинико-диагностическую испытательную лабораторию и новые направления высшего образования, среднего профессионального образования.

Также сегодня состоялось подписание соглашения с участием аграрных вузов Министерства сельского хозяйства России Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Соглашение подписали Исполняющий обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу – Алексей Викторович Харитонов, Министр сельского хозяйства Амурской области — Олег Александрович Турков, Исполняющая обязанности ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» – Екатерина Александровна Ижмулкина и Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» – Иван Иванович Слепцов. Стороны договорились о проведении прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. Предполагается подготовка проектов исследований для участия в конкурсах на получение финансирования из бюджетов федеральных и региональных программ, фондов, институтов развития. Научные разработки планируют внедрять в агропромышленном комплексе Кемеровской и Амурской областей, Приморского края, Якутии. Кроме того, между вузами будет проходить обмен студентами, преподавателями и специалистами, также планируется реализация совместных образовательных программ, проведение научных конференций, круглых столов, вебинаров по проблемам научно-технологического развития сельского хозяйства и т. д.