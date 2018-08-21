Эксперт: Теперь позиции родных языков только усилились

Федеральный закон о родных языках, который вызвал бурную дискуссию на стадии проекта, вступил в силу 14 августа. Теперь российские школьники смогут изучать национальные языки, в том числе и русский, в качестве родного. Закон направлен на выполнение поручения Президента Владимира Путина, который заявил, что родители должны иметь возможность выбора родного языка для изучения школьниками.

За комментарием, как этот закон может повлиять на изучение родных языков коренных малочисленных народов Севера мы обратились к нашему эксперту, почетному работнику общего образования РФ Наталье Ситниковой.

— Наталья Васильевна, как принятый федеральный закон повлияет на преподавание языков коренных малочисленных народов Севера?

— Я думаю, что повлияет и серьёзно. Теперь в законе прописано, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

Языки коренных малочисленных народов Севера относятся к “родным языкам из числа народов РФ”. Они и раньше изучались в рамках ФГОС, но эти ФГОС утверждались приказом ведомства, то есть министра образования и науки РФ. В любой момент приказ можно было изменить без участия депутатов. Теперь позиции родных языков только усилились! Родители и законные представители детей должны будут писать заявления о выборе того или иного языка обучения и какой родной язык из числа языков РФ они хотели бы изучать при поступлении в школу. Так узаконен свободный выбор языка обучения и изучения.

У нас и раньше никого не заставляли изучать какой-либо язык. Школа предлагает учебный план с изучением национального языка, родители могут выбрать из числа предлагаемых языков. Конечно, тут очень важно мнение общества, родители имеют право выбрать язык из числа предлагаемых в учебном плане. К примеру, в Иенгре не смогут обеспечить обучение на чукотском языке, предложат только эвенкийский и русский языки. А вот в многонациональном селе Андрюшкино изучают три языка – юкагирский, эвенский и якутский, ну и, конечно, четвертый — русский язык как родной.

Государство будет по-прежнему создавать условия: готовить учителей родных языков, открывать классы и группы, издавать учебники. Но теперь многое зависит от родителей, выберут ли они свой родной язык для изучения? Вот тут родители должны проявить свой патриотизм, это большая ответственность перед своим народом за сохранение языков коренных народов.

Общество тоже может повлиять на выбор родного языка. Если ты не знаешь языка своих предков, то пусть твой ребенок его узнает и будет гордиться тем, что он представляет свой древний народ и знает язык.

— Какие поправки внесла Якутия в ходе обсуждения законопроекта, и учли ли их в законе?

— Вы можете убедиться на сайте Государственного Собирания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в материалах пленарного заседания от 3 июля 2018 года в том, что наша республика внесла именно поправки о закреплении в ФГОСах обучения на родном языке и изучения языков из числа языков РФ, то есть и языков коренных малочисленных народов Севера.

Также внесена поправка, касающаяся выбора государственных языков республик РФ и языков народов РФ на добровольной основе на основании личного заявления родителей или законных представителей.

Правки приняты. Они уточняют и усиливают позиции родных языков в стандартах образования. Изменения получились более ёмкими, точными, краткими для чтения и понятными при использовании.

— Проект закона вызвал широкий резонанс и критику национальных республик, так как вводил принцип добровольности при изучении родных языков. Часто звучало мнение от разных экспертов, что закрепление положения о добровольности изучения государственных языков республик в составе РФ прямо противоречит Конституции — основному закону страны…

— Противоречит ли добровольность Конституции РФ? Ответ: Нет.

Обратимся к статье 68 Конституции РФ:

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Как видите, в Конституции нет ни слова об обязательности или о добровольности изучения родных языков. Всем народам гарантируется право! Часть 3 Конституции гарантирует это право всем народам РФ, в том числе коренным малочисленным народам Севера.

В нашей республике для создания условий для изучения и развития родных языков работают программы в сфере образования и культуры. Государственные и муниципальные органы власти, общественные организации вносят свой вклад в гармонизацию языковой ситуации в условиях многоязычной республики. У нас есть Совет по языковой политике при Главе республики, который долгое время плодотворно работал под руководством Габышевой Феодосии Васильевны. Радует то, что врио главы республики Айсен Николаев в самом начале своей деятельности создал специальное Управление по вопросам языковой политики. Это означает, что вопросы изучения родных языков находятся в центре внимания и у руководства республики.

— Спасибо, Наталья Васильевна, за ваш комментарий.

Добавим, чтобы закон полноценно заработал, в дальнейшем предстоит разработать федеральные образовательные программы по изучению родных языков, увеличить количество учебников по ним. Чтобы найти для этого необходимое финансирование, депутаты Госдумы предложили создать Фонд содействия изучению родных языков, который займётся этими вопросами и будет финансироваться из федерального бюджета.