Эксперт: Праймериз в Якутске организован на высоком уровне

Генеральный директор фонда «Центр стратегического проектирования» Виктор ПОТУРЕМСКИЙ, находящийся в Якутске в качестве эксперта, поделился впечатлениями от процедуры предварительного голосования.

Напомним, что сегодня горожане помогают партии «Единая Россия» определиться с кандидатом в мэры столицы республики.

«Наблюдаю за ходом предварительного голосования партии «Единая Россия». Смотрю, насколько четко соблюдается регламент и в каких условиях происходит процесс. На первый взгляд все замечательно. Регламент и все правила выдержаны абсолютно. В прошлые выходные закончились дебаты – требования и уставные нормы были соблюдены и в этом элементе. Все участники приняли участие в дебатах необходимое количество раз. Уровень организации на профессиональном уровне. Сегодня выдалась хорошая погода. Надеемся, что все пройдет замечательно»,

— сообщил Виктор Потуремский в беседе с ЯСИА.

Также он выделил Якутию на фоне других субъектов страны в качестве региона с конструктивным подходом участников праймериз к самой процедуре.

«Видна высокая готовность и компетентность участников праймериз. Предварительное голосование проходит очень конструктивно и без каких-либо конфликтов между кандидатами. Видно, что участники работают на общий результат. Это гарантирует хорошую и слаженную работу партии на выборах главы города в сентябре»,

– отметил Виктор Потуремский.

Отметим, что по Якутску работает 23 счетных участка, которые будут открыты до 20:00 часов. За них можно проголосовать по рейтинговой системе. Принять участие в выборе кандидата могут все горожане, обладающие активным избирательным правом.