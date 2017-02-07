Эксперимент удался: ТОР «Кангалассы» дает по 50 кг. помидоров в день!

В начале февраля 2017 г. специальный корреспондент федерального издания «Lenta.ru» Юрий ВАСИЛЬЕВ и советник Главы РС (Я) Татьяна ТАРАСОВА побывали в круглогодичном тепличном комплексе — экспериментальном объекте «Саюри» в с. Сырдах, единственном и уникальном проекте, реализованном в условиях экстремально низких температур и многолетней мерзлоты.

Напомним, 7 декабря в с. Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега состоялось

торжественное открытие первой очереди круглогодичного тепличного комплекса по выращиванию овощей. Проектный метод управления и передовые мировые технологии

помогли запустить теплицу в кратчайшие сроки, за 9 месяцев. И, уже в конце декабря 2016 года тепличном комплексе ТОР «Кангалассы» начался сбор урожая.

Проект разработан администрацией г. Якутска, АКБ «Алмазэргиэнбанк» при поддержке Правительства РС (Я) с привлечением японского инвестора – компании «Хоккайдо Корпорэйшн» и резидентов ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Технопарка «Якутия».

Инновационная теплица поразила своими размерами, но нам сообщили, что по сравнению с тепличными комплексами, она считается маленькой. Помидоры в теплице растут круглый год и, оказались, больше похожи на деревья, высокие, пахучие, усеянные большими радующими глаз гроздьями красных томатов. О работе теплицы нам рассказал главный агроном ООО «Саюри» Тимир ИВАНОВ.

В горизонтальной теплице высажены три скороспелых сорта голландских томатов:

«Тореро», «Комет», «Прунус». Как показала практика, сорт «Тореро» самый крупноплодный и он лучше приспособлен к нашим условиям. Сорт «Комет» показал себя

как «золотая середина» у него и урожайность высокая и само растение более устойчивое. У «Прунус» очень хорошая урожайность, но он, оказался, более капризным по сравнению с другими.

Три сорта томатов выращивается с целью выбора в дальнейшем самого оптимального в наших условиях гидропоники. В настоящее время микроклимат в теплице поддерживается автоматически, отопление газовое. Производится капельное орошение, вокруг все стерильно. В день собирают уже по 50 килограмм зимних якутских помидор!

По содержанию нитратов продукция «ТОР Кангалассы» получилась по японским стандартам не только вкусная, но экологически абсолютно чистая. Якутско-японский

эксперимент на вечной мерзлоте удался и уже радует городские дошкольные

образовательные учреждения свежими томатами. Помидоры поступили в продажу в магазины г. Якутска «Илин Энэр» и «Поярков», и, как надеюся организаторы, составят здоровую конкуренцию привозным.

Данный тепличный комплекс является экспериментальным. Опыт его работы позволит реализовать вторую и третью очередь проекта и вывести развитие местного овощеводства на качественно новый уровень. При расширении комплекса планируется высадка огурцов и салатной линии.

Жители с. Сырдаха с воодушевлением следят за работой тепличного комплекса,ведь при расширении проекта, выходе его на полную мощность, появятся рабочие места для местного населения. А пока сотрудников в тепличном комплексе всего девять, включая гендиректора и газооператоров.

Тепличный комплекс в ноябре прошлого года посетил полпред Президента России

в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ. Он отметил высокую

рентабельность производства и выразил готовность представить проект для финансирования Фонду развития Дальнего Востока.

Открытие комплекса, является важным событием. Еще несколько лет назад сложно

было представить, что такое тепличное хозяйство может появиться в Якутске! Но уже в

ближайшее время, благодаря современной науке и инновациям, не только жители

столицы, но и республики смогут круглогодично получать свежие, экологически чистые

овощи и зелень.

Таким образом, якутско-японский эксперимент единственный в мире круглогодичный тепличный комплексна вечной мерзлоте можно считать удавшимся.